In the Doghouse er et puslespil, hvor du bliver nødt til at hjælpe en lille hund med at bevæge sig rundt i hans hus. For at få din hund til slutningen af ​​niveauet, skal du flytte rummene og gange rundt for at skabe en vej til målet. Du kan kun flytte rum, der er tomme. Hunden følger med, hvor end du sætter sin knogle og er smart nok til også at tage elevatorer op og ned! Dette klassiske Flash-spil er nu tilbage i HTML 5, så du kan spille det, når du vil! Kan du bringe hunden sikkert gennem alle niveauerne i hundehuset?

Websted: poki.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med In The Doghouse. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.