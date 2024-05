Canopy er et platformspil, hvor du skal kæmpe og ryste dig rundt i junglen for at komme til målet! I over 20 udfordrende baner skal du prøve at samle så meget frugt som muligt uden at ramme insekterne eller falde ud af træerne. Dette klassiske Flash-spil er nu tilbage i HTML 5, så du kan spille det, når du vil! Kan du hjælpe Canopy med at komme igennem junglen?

Websted: poki.com

