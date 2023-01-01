VIM Adventures هي لعبة على الإنترنت تعتمد على اختصارات لوحة المفاتيح الخاصة بـ VIM. إنها لعبة "Zelda تلتقي بتحرير النص". لذا تعال واستمتع ببعض المرح وتعلم بعض VIM!

الموقع الإلكتروني: vim-adventures.com

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