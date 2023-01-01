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We Become What We Behold

We Become What We Behold

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We Become What We Behold هي لعبة تعتمد على التوجيه والنقر أنشأها Nicky Case. في هذه اللعبة الفريدة التي مدتها 5 دقائق، يلتقط اللاعب الأخبار بالكاميرا الخاصة به. إن اختيار ما يجب تضمينه وما يجب استبعاده من الإطار يشكل بقية قصة المربعات والدوائر. ابدأ بالتقاط حالات سوء الفهم الصغيرة بين الدائرة والمربع، وشاهد كيف تؤدي قراراتك إلى زيادة التوتر بين كتلتي الدوائر والمربعات. يمكن القول أن اللعبة تكشف كيف تعمل وسائل التواصل الاجتماعي على تضخيم الاختلافات الصغيرة وتحويلها إلى وحوش جسيمة. تقدم الآن وابدأ في القيام بعملك حتى تتكشف ذروة القصة أمام عينيك (أو عدساتك). هل ستختار السلام أم العنف في فيلم We Become What We Behold؟ اسحب مؤشر الكاميرا وانقر للحصول على صورة. تأكد من حصولك على صور فريدة ومليئة بالأحداث. تم إنشاء We Become What We Behold بواسطة Nicky Case. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki! تأكد من دعم المطور على Patreon.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ We Become What We Behold. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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