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Gem 11

Gem 11

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Gem 11 هي لعبة ألغاز حيث يتعين عليك ربط أحجار كريمة من نفس الحجم واللون والعدد معًا، والتي قام بإنشائها ستيفان نيكوليتش. تعتمد لعبة الألغاز الأنيقة هذه بشكل فضفاض على لعبة 2048 الشهيرة، وسوف تدفعك إلى أقصى الحدود. العب Gem 11 على Poki على سطح المكتب أو جهازك المحمول مجانًا وتعرف على عدد مجموعات الأحجار الكريمة التي يمكنك تكوينها! تُعد لعبة HTML5 السلسة هذه الطريقة المثالية لاختبار مهاراتك في الألغاز. عناصر التحكم: الماوس - انقر واسحب لتوصيل الأحجار الكريمة نصيحة احترافية: لا تنس البحث عن نوع الحجر الذي ستحصل عليه بعد ذلك. يخبرك الرقم الموجود في الدائرة السوداء فوق الأحجار الكريمة بنوع الأحجار الكريمة التي ستحصل عليها في المكان الفارغ. نبذة عن المنشئ: تم إنشاء الجوهرة 11 بواسطة ستيفان نيكوليتش، ومقره في صربيا.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Gem 11. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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