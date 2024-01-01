Shipo.io

Shipo.io

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الموقع الإلكتروني: poki.com

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Shipo.io هي لعبة على الإنترنت تدعوك لقيادة سفينة القراصنة الخاصة بك والإبحار في رحلة جريئة! هل حلمت يومًا بأن تكون قرصانًا وتغزو المحيط؟ الآن هي فرصتك لتحقيق ذلك! ابدأ بقارب صغير مسلح بمدفع، وحارب أعدائك، واسترد كنزهم. قم بترقية سفينتك بالمال الذي كسبته على طول الطريق. يمكنك أيضًا تخصيص علمك وتجنيد قطاع الطرق للانضمام إلى طاقمك. من هو على استعداد ليصبح الحاكم النهائي للبحر؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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