احفر بحثًا عن الموارد، واستكشف الأرض، وازرع الأشجار في Mineblock! تمنحك لعبة Minecraft هذه إمكانية الوصول الكامل إلى عوالم ثلاثية الأبعاد. يمكنك السباحة في البحيرات والحفر عبر سطح الأرض. قم بإنشاء عالم جديد بالزهور والنباتات والقطع السرية!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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