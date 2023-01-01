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OGame

OGame

lobby.ogame.gameforge.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من OGame على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قاتل من أجل الهيمنة العالمية في لعبة OGame الكلاسيكية ذات الإستراتيجية الفضائية الخالدة: قم بغزو كواكب جديدة، وابحث عن تقنيات رائدة، وشكل تحالفات وخوض حروبًا فضائية لا تصدق مع الآلاف من الأباطرة الآخرين.

الموقع الإلكتروني: lobby.ogame.gameforge.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ OGame. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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