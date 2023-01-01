قاتل من أجل الهيمنة العالمية في لعبة OGame الكلاسيكية ذات الإستراتيجية الفضائية الخالدة: قم بغزو كواكب جديدة، وابحث عن تقنيات رائدة، وشكل تحالفات وخوض حروبًا فضائية لا تصدق مع الآلاف من الأباطرة الآخرين.

الموقع الإلكتروني: lobby.ogame.gameforge.com

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