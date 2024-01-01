Queens

Queens

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Queens على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الهدف هو الحصول على ملكة واحدة بالضبط في كل صف وعمود ومنطقة لون - دون أن تلمس أي ملكة بعضها البعض. هناك إجابة واحدة صحيحة فقط. دعونا نتعرف على كيفية عمل هذا. لعبة لينكد إن.

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