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الهدف هو الحصول على ملكة واحدة بالضبط في كل صف وعمود ومنطقة لون - دون أن تلمس أي ملكة بعضها البعض. هناك إجابة واحدة صحيحة فقط. دعونا نتعرف على كيفية عمل هذا. لعبة لينكد إن.

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