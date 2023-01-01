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Dan's Cubing Cheat Sheet

Dan's Cubing Cheat Sheet

cubingcheatsheet.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dan's Cubing Cheat Sheet على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مجموعة من الخوارزميات حول كيفية حل مكعب روبيك المقدمة كدروس تعليمية لأوراق الغش الرقمية وموارد لحل السرعة. أفضل مواقع الويب والتطبيقات المجانية لحل الألغاز الملتوية ذات التنسيقات والأشكال والأحجام الأكثر شيوعًا. (المكعب السحري، مكعب السرعة)

الموقع الإلكتروني: cubingcheatsheet.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dan's Cubing Cheat Sheet. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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