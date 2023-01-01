World Cube Association

تنظم رابطة المكعبات العالمية مسابقات الألغاز الميكانيكية التي يتم تشغيلها بواسطة مجموعات ملتوية من القطع، المعروفة باسم "الألغاز الملتوية". وأشهر هذه الألغاز هو مكعب روبيك الذي اخترعه البروفيسور روبيك من المجر. يتم اختيار مجموعة مختارة من هذه الألغاز كأحداث رسمية لـ WCA.

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