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World Cube Association

World Cube Association

worldcubeassociation.org

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من World Cube Association على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تنظم رابطة المكعبات العالمية مسابقات الألغاز الميكانيكية التي يتم تشغيلها بواسطة مجموعات ملتوية من القطع، المعروفة باسم "الألغاز الملتوية". وأشهر هذه الألغاز هو مكعب روبيك الذي اخترعه البروفيسور روبيك من المجر. يتم اختيار مجموعة مختارة من هذه الألغاز كأحداث رسمية لـ WCA.

الموقع الإلكتروني: worldcubeassociation.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ World Cube Association. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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