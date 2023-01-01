Yanomo هي أداة متعددة اللغات لتتبع الوقت والنفقات الصناعية - مع سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول التي تتوقعها من حل SaaS اجتماعي ودود. لدينا أكثر من 4500 عميل يديرون سلسلة كاملة من الشركات متعددة الجنسيات وشركات المحاماة إلى وكالات التصميم والشركات الناشئة. ستوضح لك النسخة التجريبية المجانية التي تبلغ مدتها 17 يومًا سبب حب عملائنا لنا: سوف تكافئ Yanomo عملك وأفرادك بشكل كبير. من السهل حقا تتبع الوقت هو السبب في أنه يعمل. الرؤى المهمة للأعمال هي المكان الذي يصبح فيه Yanomo لا غنى عنه.

الموقع الإلكتروني: yanomo.com

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