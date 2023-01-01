WebCatalog
Yanomo

Yanomo

yanomo.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Yanomo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Yanomo هي أداة متعددة اللغات لتتبع الوقت والنفقات الصناعية - مع سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول التي تتوقعها من حل SaaS اجتماعي ودود. لدينا أكثر من 4500 عميل يديرون سلسلة كاملة من الشركات متعددة الجنسيات وشركات المحاماة إلى وكالات التصميم والشركات الناشئة. ستوضح لك النسخة التجريبية المجانية التي تبلغ مدتها 17 يومًا سبب حب عملائنا لنا: سوف تكافئ Yanomo عملك وأفرادك بشكل كبير. من السهل حقا تتبع الوقت هو السبب في أنه يعمل. الرؤى المهمة للأعمال هي المكان الذي يصبح فيه Yanomo لا غنى عنه.

الموقع الإلكتروني: yanomo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Yanomo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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