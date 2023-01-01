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Яндекс Время

Яндекс Время

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الموقع الإلكتروني: yandex.ru

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Яндекс Время على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الوقت بالضبط. الوقت في المدن والمناطق الزمنية في العالم. فرق التوقيت بين المدن والبلدان والمناطق الزمنية. مخبر الوقت للمواقع.

الموقع الإلكتروني: yandex.ru

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