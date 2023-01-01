WebCatalog
Worksection

Worksection

worksection.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Worksection على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Worksection عبارة عن أداة شاملة وقابلة للتكيف لإدارة المشروعات، وتمنحك الرؤية والتنظيم وراحة البال منذ البداية. يمكنك الوصول إليه من السحابة باستخدام أي جهاز. ميزاتنا الرئيسية: تصميم بديهي وبسيط، أسعار لا تقبل المنافسة، دعم عملاء رائع

الموقع الإلكتروني: worksection.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Worksection. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

ThunderDrive

ThunderDrive

app.thunderdrive.io

IC Project

IC Project

login.icproject.com

D-Tools

D-Tools

d-tools.cloud

Bookmark Ninja

Bookmark Ninja

bookmarkninja.com

Gabriel Software

Gabriel Software

app.gabrielsoft.com

WIP Software

WIP Software

wipsoftware.com

HelpSpace

HelpSpace

helpspace.com

Manuscripts

Manuscripts

manuscripts.scienceconnect.io

Reamaze

Reamaze

reamaze.com

Siter.io

Siter.io

app.siter.io

Sucuri

Sucuri

dashboard.sucuri.net

SimpleBackups

SimpleBackups

my.simplebackups.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية