WebCatalog

Livespace

Livespace

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: livespace.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Livespace على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الجيل القادم. إدارة علاقات العملاء (CRM) التي تركز على العمليات بين الشركات (B2B)، مع أتمتة المهام والمبيعات - Livespace عبارة عن نظام أساسي لإدارة علاقات العملاء (CRM) قائم على السحابة وبديهي وقابل للتكيف، وقد تم تصميمه للمحترفين من قبل ذوي المعرفة. قم بتبسيط عملية المبيعات الخاصة بك، وحدد الأهداف، وحافظ على تحديث جميع معلومات عملائك. باستخدام نظام تسجيل العملاء المحتملين القابل للتكيف وعمليات المبيعات الآلية، يستطيع مستخدمو Livespace تحقيق أقصى استفادة من كل عميل محتمل. بفضل واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة للتكامل السلس، بالإضافة إلى الوصول إلى الهاتف المحمول/الكمبيوتر اللوحي، تتيح Livespace لمستخدميها تحديد الأولويات وقضاء الوقت حيثما يهمهم الأمر.

الموقع الإلكتروني: livespace.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Livespace. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Pipeline CRM

Pipeline CRM

pipelinecrm.com

CrmOne

CrmOne

crmone.com

Kylas

Kylas

kylas.io

Tapdesk

Tapdesk

tapdesk.io

Toplyne

Toplyne

toplyne.io

Elium

Elium

elium.com

LAHAR

LAHAR

lahar.com.br

AppZen

AppZen

appzen.com

Clodura.AI

Clodura.AI

clodura.ai

Team365 CRM

Team365 CRM

team365.io

CareerBuilder

CareerBuilder

careerbuilder.com

Nolt

Nolt

nolt.io

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية