الجيل القادم. إدارة علاقات العملاء (CRM) التي تركز على العمليات بين الشركات (B2B)، مع أتمتة المهام والمبيعات - Livespace عبارة عن نظام أساسي لإدارة علاقات العملاء (CRM) قائم على السحابة وبديهي وقابل للتكيف، وقد تم تصميمه للمحترفين من قبل ذوي المعرفة. قم بتبسيط عملية المبيعات الخاصة بك، وحدد الأهداف، وحافظ على تحديث جميع معلومات عملائك. باستخدام نظام تسجيل العملاء المحتملين القابل للتكيف وعمليات المبيعات الآلية، يستطيع مستخدمو Livespace تحقيق أقصى استفادة من كل عميل محتمل. بفضل واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة للتكامل السلس، بالإضافة إلى الوصول إلى الهاتف المحمول/الكمبيوتر اللوحي، تتيح Livespace لمستخدميها تحديد الأولويات وقضاء الوقت حيثما يهمهم الأمر.

الموقع الإلكتروني: livespace.io

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