WebProtégé هو تطبيق قائم على السحابة يسمح للمستخدمين بتحرير أنطولوجيا OWL بشكل تعاوني، وهو متاح للاستخدام على https://webprotege.stanford.edu. يستضيف Web-Protégé حاليًا أكثر من 68000 مشروع وجودي لـ OWL ولديه أكثر من 50000 حساب مستخدم.

الموقع الإلكتروني: webprotege.stanford.edu

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