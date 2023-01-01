WebCatalog
WebProtégé

WebProtégé

webprotege.stanford.edu

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من WebProtégé على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

WebProtégé هو تطبيق قائم على السحابة يسمح للمستخدمين بتحرير أنطولوجيا OWL بشكل تعاوني، وهو متاح للاستخدام على https://webprotege.stanford.edu. يستضيف Web-Protégé حاليًا أكثر من 68000 مشروع وجودي لـ OWL ولديه أكثر من 50000 حساب مستخدم.

الموقع الإلكتروني: webprotege.stanford.edu

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ WebProtégé. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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