Vogue China

Vogue China

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الموقع الإلكتروني: vogue.com.cn

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شبكة الأزياء VOGUE ومجلة الأزياء "VOGUE Clothing and Beauty" مملوكة لشركة Condé Nast China، وهو موقع إلكتروني احترافي للأزياء يغطي إصدارات الموضة العالمية ربع السنوية وتفسيرات الموضة، مع التركيز على الملابس العصرية وملابس الموضة والجمال والعناية بالجسم والبشرة. العناية والمكياج، وإكسسوارات المجوهرات، والسلع الفاخرة ويغطي أحداث الموضة الكبرى، وأسابيع الموضة العالمية، وإطلاق المنتجات الجديدة، وأزياء المشاهير، وحفلات المشاهير، ومعارض المجوهرات، ومعارض الساعات، وما إلى ذلك. ويحتوي الموقع على عدد كبير من صور وفيديوهات الموضة. ، وهو الأكمل والأسرع في تقديم محتوى مجلة "VOGUE للملابس والجمال".

الموقع الإلكتروني: vogue.com.cn

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Vogue China. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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