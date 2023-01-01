WebCatalog
Dealmoon

Dealmoon

dealmoon.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dealmoon على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعد North America Money Savings Express أكبر وأشمل موقع صيني للخصومات والترويج والتسوق الخارجي في أمريكا الشمالية. ويقوم بتحديث التخفيضات على مدار 24 ساعة من مختلف تجار مستحضرات التجميل والأزياء والأثاث المنزلي وغيرهم من التجار. خصم FARFETCH: Canada Goose Down Jacket تخفيضات خاصة على السترة السفلية بقيمة 564 دولارًا أمريكيًا على سترة السرو 608 دولارًا أمريكيًا، خصم منخفض يصل إلى 50%

الموقع الإلكتروني: dealmoon.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dealmoon. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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