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Vocaroo هي طريقة سريعة وسهلة لمشاركة الرسائل الصوتية عبر الشبكات البينية.

الموقع الإلكتروني: vocaroo.com

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