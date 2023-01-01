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UXPin

UXPin

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الموقع الإلكتروني: uxpin.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من UXPin على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أداة تصميم لا مثيل لها. نماذج أولية تبدو حقيقية، مع قوى مكونات التعليمات البرمجية والمنطق والحالات وأنظمة التصميم. انضم مجانا!

الموقع الإلكتروني: uxpin.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ UXPin. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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