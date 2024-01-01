TravelBank

TravelBank

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الموقع الإلكتروني: travelbank.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TravelBank على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

TravelBank هو النظام الأساسي الرائد لإدارة النفقات وسفر الأعمال، حيث يعمل على توفير حلول النفقات والسفر لأكثر من 20,000 شركة. مع TravelBank، يمكنك التحكم الفوري في إدارة نفقاتك وبرنامج السفر، مما يقلل إنفاق الشركة بنسبة 30% في المتوسط ​​مع تحسين سعادة الموظفين من خلال تصميم سهل الاستخدام وسداد سريع للنفقات وبرنامج مكافآت السفر. يمكن للشركات إنشاء ونشر سياسات النفقات والسفر المخصصة بسهولة، كما يمكنها الوصول إلى فريق نجاح العملاء الداخلي في TravelBank للحصول على دعم الخبراء، المتوفر عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الدردشة. TravelBank متاح على سطح المكتب والهاتف المحمول. ابدأ في دقائق معدودة على موقع travelbank.com.
الفئات:
Business
برامج إدارة النفقات

الموقع الإلكتروني: travelbank.com

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