Tikao هي منصة تسويق للعلامات التجارية المستدامة، تستخدم قوة نماذج الذكاء الاصطناعي المدربة على إطار تسويق الاستدامة. تخدم المنصة حاليًا ثلاث (3) فئات في الأزياء المستدامة والعناية الشخصية والأغذية، وتوفر (أ) تشخيصات (الأصول) لفعالية التسويق (ب) تصميم الاتصالات الإبداعية (إعلانات Google وقائمة أمازون (النص والصورة ومقاطع الفيديو )، والإعلانات الاجتماعية، ومحتوى الويب، والمرئيات الرئيسية، وصفحات تفاصيل المنتج)؛ و (ج) الامتثال (مدقق المطالبات) لجميع أصول الاتصالات الحالية ضد لوائح الغسيل الأخضر الناشئة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا. يمكن للمستخدمين نشر Tikao.ai للتوسع على مستوى المؤسسة، من خلال التكامل القائم على واجهة برمجة التطبيقات (API) مع Marketing Tech Stack الحالي.

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الموقع الإلكتروني: tikao.ai

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