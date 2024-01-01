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Tikao.ai

Tikao.ai

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: tikao.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tikao.ai على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Tikao هي منصة تسويق للعلامات التجارية المستدامة، تستخدم قوة نماذج الذكاء الاصطناعي المدربة على إطار تسويق الاستدامة. تخدم المنصة حاليًا ثلاث (3) فئات في الأزياء المستدامة والعناية الشخصية والأغذية، وتوفر (أ) تشخيصات (الأصول) لفعالية التسويق (ب) تصميم الاتصالات الإبداعية (إعلانات Google وقائمة أمازون (النص والصورة ومقاطع الفيديو )، والإعلانات الاجتماعية، ومحتوى الويب، والمرئيات الرئيسية، وصفحات تفاصيل المنتج)؛ و (ج) الامتثال (مدقق المطالبات) لجميع أصول الاتصالات الحالية ضد لوائح الغسيل الأخضر الناشئة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا. يمكن للمستخدمين نشر Tikao.ai للتوسع على مستوى المؤسسة، من خلال التكامل القائم على واجهة برمجة التطبيقات (API) مع Marketing Tech Stack الحالي.

الفئات:

Business
برامج التسويق الأخرى

الموقع الإلكتروني: tikao.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tikao.ai. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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elink.io

elink.io

Short.io

Short.io

short.io

Revue

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RocketLink

RocketLink

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GummySearch

GummySearch

gummysearch.com

Radio.co

Radio.co

radio.co

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

Viral Loops

Viral Loops

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