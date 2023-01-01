يعمل نظام CRM الخاص بـ Marketware على تسهيل تخطيط وتتبع وقياس فعالية نشاط الاتصال عبر مبادرات النمو الرئيسية أكثر من أي وقت مضى. ستكون مسلحًا بشكل أفضل لمنع دوران الأطباء وخسارة الإيرادات من خلال الحفاظ على الجداول الزمنية ومهام المهام المنظمة. يدمج حلنا سهل الاستخدام بيانات المطالبات في PRM لمساعدتك على فهم مزيج المرضى ومزيج الدافع وحجم المطالبات واتصالات المرضى المشتركة على مستوى مقدم الخدمة لمساعدتك في تقييم عائد الزيارة.

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