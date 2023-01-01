WebCatalog
Marketware

Marketware

app.marketware.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Marketware على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعمل نظام CRM الخاص بـ Marketware على تسهيل تخطيط وتتبع وقياس فعالية نشاط الاتصال عبر مبادرات النمو الرئيسية أكثر من أي وقت مضى. ستكون مسلحًا بشكل أفضل لمنع دوران الأطباء وخسارة الإيرادات من خلال الحفاظ على الجداول الزمنية ومهام المهام المنظمة. يدمج حلنا سهل الاستخدام بيانات المطالبات في PRM لمساعدتك على فهم مزيج المرضى ومزيج الدافع وحجم المطالبات واتصالات المرضى المشتركة على مستوى مقدم الخدمة لمساعدتك في تقييم عائد الزيارة.

الموقع الإلكتروني: marketware.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Marketware. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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