WebCatalog
The School of Life

The School of Life

theschooloflife.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من The School of Life على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعد تطبيق School of Life موردًا كاملاً للرفاهية العقلية والوفاء.

الموقع الإلكتروني: theschooloflife.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ The School of Life. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Knowunity

Knowunity

knowunity.com

ANTON

ANTON

anton.app

Toppr School OS

Toppr School OS

toppr.school

Progati

Progati

app.progatiapp.com

10 Minute School

10 Minute School

app.10minuteschool.com

myHomework

myHomework

myhomeworkapp.com

Physeo

Physeo

physeo.com

GED Testing Service

GED Testing Service

app.ged.com

Rungway

Rungway

app.rungway.com

UNiDAYS

UNiDAYS

myunidays.com

School Canvas

School Canvas

app.schoolcanvas.com

Atom Learning

Atom Learning

app.atomlearning.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية