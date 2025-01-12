برامج الدردشة الحية - التطبيقات الأكثر شعبية - بولندا

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روبوتات الدردشة المجانية والدردشة الحية لموقعك على الويب. قم بسحب وإسقاط أداة إنشاء روبوتات الدردشة، دون الحاجة إلى مهارات البرمجة. نحن نتأكد من أنك لن تفوت أي عميل متوقع آخر من موقع الويب الخاص بك. اليوم، عندما يزور الأشخاص موقعك - ​​على سبيل المثال لطلب عرض توضيحي للمنتج - فإنهم يتوقعون منك الرد على الفور. حتى عندما يكون خارج ساعات العمل، أو إذا كانوا في منطقة زمنية أخرى. تطلب معظم مواقع الويب من العملاء ملء نماذج طويلة وتقديم الكثير من المعلومات. إنها تجربة غير شخصية وغير ودية. وكعميل، فإنك لا تعرف متى ستتلقى الرد. يُظهر البحث الذي أجراه موقع insidesales.com أن الانتظار حتى 5 دقائق للرد على العميل يقلل بشكل كبير من فرص إغلاق عملك. نقدم لك سطرًا واحدًا من التعليمات البرمجية يمكنك إضافته إلى موقعك للرد تلقائيًا على العملاء المحتملين وإنشاء المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين دون حساب موظفين مبيعات إضافيين. يتيح لك باستمرار استبدال النماذج برسائل بسيطة، مما يسهل على العملاء الحصول على المعلومات التي يحتاجون إليها في أسرع وقت ممكن. بعض الأمثلة عما يمكننا القيام به لمساعدتك في تحويل زوار موقع الويب إلى عملاء: * الترحيب بالزائرين الجدد والسؤال عما إذا كان هناك أي شيء يحتاجون إلى المساعدة فيه * استخدام الأسئلة الاستكشافية لتأهيل العملاء المحتملين * حجز مواعيد سريعًا للعملاء المحتملين المهمين * إنشاء قائمة رسائلك الإخبارية عن طريق طرح الأسئلة للتسجيل في الوقت المناسب * ضع علامة على محتوى مفيد مثل مقالات المدونة أو مقاطع الفيديو أو الكتب الإلكترونية