ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يقوم برنامج التسويق التحادثي، والذي يشار إليه أيضًا باسم برنامج التسويق عبر المراسلة، ببدء تفاعلات شخصية فردية مع العملاء المحتملين، وتوجيههم نحو توصيات أو عروض منتجات محددة. تستخدم العلامات التجارية الاستهلاكية هذه التكنولوجيا لتحديد المشترين المهتمين على الشبكات الاجتماعية أو مواقع المنتجات، ومعالجة الاستفسارات، والتوصية بالمنتجات المثالية، ونقل العملاء بسلاسة إلى بوابات الدفع أو ممثلي المبيعات لإغلاق المعاملات. من خلال قدرات روبوتات الدردشة والذكاء الاصطناعي المتكاملة، يمكن لأقسام المبيعات تصميم تدفقات استجابة ذكية، وتوجيه الزائرين من خلال محادثات هادفة بناءً على نشاط المستخدم والتفاصيل السياقية الأخرى. يتيح ذلك للشركات متابعة العملاء المهتمين الذين قد لا يقومون بعملية شراء فورية، ومواصلة المحادثة بسلاسة. تعمل منصات التسويق التحادثي على رفع معايير خدمة العملاء على نطاق واسع، مما يبسط عملية الشراء العالمية على مدار الساعة. إن الاستخدام الناجح لهذه المنصات لا يؤدي إلى توليد عملاء محتملين مؤهلين وذوي قيمة فحسب، بل يوفر أيضًا رؤى حول التركيبة السكانية للعملاء وتفضيلاتهم، مما يؤدي في النهاية إلى تسريع دورة المبيعات.
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Hubspot
hubspot.com
يوفر HubSpot منصة كاملة للتسويق ، والمبيعات ، وخدمة العملاء ، وبرامج CRM - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ بأدوات مجانية ، والترقية أثناء نموك. مع مركز التسويق ، فإن جميع أدوات التسويق والبيانات الخاصة بك موجودة على منصة واحدة سهلة الاستخدام وقوية. ستوفر وقتًا ثمينًا والحصول على كل السياق الذي تحتاجه لتوفير تجربة مخصصة تجذب العملاء المناسبين على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمسوقين الاحتفاظ بالبيانات في مركز كل ما يفعلونه لأن مركز التسويق تم تصميمه كجزء من منصة HubSpot CRM. عند استخدام منصة CRM الكاملة ، يمكن للمسوقين تحقيق محاذاة لا مثيل لها مع المبيعات لإثبات عائد الاستثمار والتحقق من صحة الاستثمارات. سواء كانت استراتيجيات أو خدمات أو برامج - يتيح لك HubSpot توسيع نطاق شركتك ، وليس التعقيد. يحتوي HubSpot على كل ما تحتاجه لتنمو بشكل أفضل.
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول إلى التطبيق من أي جهاز، وسهولة الاستخدام، والتأثير الإيجابي على التواصل مع العملاء وتحويلات موقع الويب. * ذكر المستخدمون مشكلات تتعلق بأوقات استجابة خدمة العملاء، وصعوبات في بعض الميزات، وعدم الرضا عن الأسعار وشروط العقد.
Intercom
intercom.com
Intercom هو الحل الكامل الوحيد لخدمة العملاء الذي يوفر تجربة عملاء سلسة عبر الأتمتة والدعم البشري ، مما يوفر زيادة رضا العملاء مع تقليل التكاليف. نحن نبني مستقبلًا حيث يتم حل معظم محادثات العملاء بنجاح دون الحاجة إلى دعم الإنسان ، مما يحرر الفريق للعمل على محادثات العملاء ذات القيمة الأعلى. تعتمد أكثر من 25000 منظمة عالمية ، بما في ذلك شركة Atlassian و Amazon و Lyft Business ، على الاتصال الداخلي لتقديم تجارب مستخدم لا مثيل لها على أي نطاق. يتم استخدام منصة Intercom لإرسال أكثر من 500 مليون رسالة شهريًا وتمكين التفاعلات مع أكثر من 600 مليون مستخدم شهريًا نشطًا. تأسست في عام 2011 وبدعم من كبار أصحاب رأس المال الاستثماري ، بما في ذلك Kleiner Perkins و Bessemer Venture Partners و Social Capital ، Intercom في مهمة لجعل أعمال الإنترنت شخصية.
Spike
spikenow.com
Spike يحل الفوضى والتواصل بين الفرق والأفراد من خلال الجمع بين البريد الإلكتروني ، والدردشة الجماعية ، والمستندات التعاونية ، والاجتماعات ، في موجز واحد. Spike للاستخدام الشخصي: احصل على تجربة بريد إلكتروني أفضل من خلال تطبيق Spike's Exchange Conversational الذي يحول رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إلى الدردشة. إنه مثل وجود منصة مراسلة فائقة الشحن تعطي الأولوية لأهم رسائلك ، بحيث يمكنك التركيز على أهم الأشياء. استخدم بريدك الإلكتروني الحالي واستمتع بتجربة بريد إلكتروني خالية من الفوضى. سبايك للفرق: وضوح التواصل للفرق! يوفر Spike مجموعة إنتاجية شاملة للفرق. فهو يجمع بين الدردشة الجماعية والبريد الإلكتروني واجتماعات الفيديو وأدوات الذكاء الاصطناعي والوثائق التعاونية في موجز موحد. التواصل والتعاون دون عناء مع الفرق الداخلية وأصحاب المصلحة الخارجيين ، بما في ذلك الزملاء والشركاء والعملاء والبائعين ، سواء كانوا يستخدمون الارتفاع أم لا. Spike هي أول خدمة بريد إلكتروني تجارية مصممة لتفاعلات الفريق ذات مغزى. الحفاظ على اتساق العلامة التجارية باستخدام مجال البريد الإلكتروني الخاص بك أو شراء مجال مخصص من Spike. استمتع بالبريد الإلكتروني والرسائل الآمنة والموثوقة والقابلة للرسائل التي تضمن التواصل السلس.
ManyChat
manychat.com
Manychat هي منصة Omnichannel #1 للعلامات التجارية D2C ، ومتاجر البيع بالتجزئة ، وغير الربحية ، والمطاعم ، وشركات العقارات في العالم. تأسست في عام 2016 ، وتشير Manychat إلى أكثر من مليار محادثات كل عام ويستخدم في أكثر من 190 دولة. إشراك عملائك على الفور. أتمتة المحادثات التفاعلية في رسائل Instagram Direct و Facebook Messenger و WhatsApp و SMS لتنمية علامتك التجارية. سواء كنت تتطلع إلى توليد المزيد من العملاء المتوقعين أو أتمتة حملاتك أو تحسين رضا العملاء عن طريق زيادة أوقات SLA الخاصة بك ، فإن ManyChat لديه جميع الأدوات اللازمة لحل احتياجات التسويق في عملك. هذا هو ماهية تسويق الدردشة وما هو ManyChat.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) هي منصة الذهاب إلى السوق التي تساعد الشركات في العثور على عملائها واكتسابهم وتنميتهم. توفر ZoomInfo بيانات ورؤى وتقنيات دقيقة وفي الوقت الفعلي لأكثر من 35000 شركة حول العالم. تستخدم الشركات بياناتها ونظامها الأساسي لزيادة الكفاءة ومواءمة فرق المبيعات والتسويق ودمج مجموعات التكنولوجيا. إنها شركة رائدة معترف بها في مجال خصوصية البيانات، مع الامتثال الرائد في الصناعة للقانون العام لحماية البيانات (GDPR) وCCPA والعديد من شهادات أمن البيانات والخصوصية. التخصصات: منصة GTM، استراتيجية GTM، استخبارات المبيعات، استخبارات المحادثة، الاستخبارات التسويقية، مشاركة المبيعات، بيانات الاتصال، بيانات النية، توليد العملاء المحتملين، التنقيب المحسن، المعلومات التجارية، جهات الاتصال التجارية، التسويق القائم على الحساب (ABM)، دقة البيانات، قاعدة البيانات النظافة وتنسيق البيانات.
ActiveCampaign
activecampaign.com
يقوم ActiveCampaign for Marketing بتوصيل كل أداة وقناة تستخدمها في عملك لإشراك العملاء في كل حالة من مراحل دورة حياة العميل. استخدم البيانات من التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الرقمية، وموقع الويب الخاص بك، لتخصيص نقاط اتصال مخصصة مع جهات الاتصال الخاصة بك - مما يضمن أن التسويق الخاص بك فعال وجذاب ولا يُنسى دون أن يكلفك الوقت. نحن نجعل التشغيل الآلي يعمل لصالحك حتى تتمكن من التركيز على اللمسات الشخصية التي تميز عملك، والتأكد من أنك لم تفوت أي خطوة مع أي من عملائك. ما هي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها باستخدام ActiveCampaign؟ - أتمتة التجارب المخصصة عبر جميع نقاط اتصال العملاء - تتبع تفضيلات المشتري وسلوكه والعديد من السمات المخصصة عبر دورة حياة العميل بالكامل لتقسيم أعمق وتواصل أكثر فعالية - تخصيص عمليات الإرسال بناءً على أي معلمة تقريبًا، بحيث يتم استهداف رسائلك دائمًا للجهة الصحيحة الجمهور - استخدم البيانات من دورة حياة العميل بأكملها لاختيار أفضل محتوى ووقت الإرسال وقناة التسليم لكل عميل - قم بإنشاء حملات مخصصة بالكامل بأقل جهد، ثم قم بتحسين استراتيجية الإرسال الخاصة بك في الوقت الفعلي بناءً على سلوكيات العملاء - قم بتكرار التجربة الشخصية لكل عميل، بغض النظر عن حجم عملك
Bonzo
getbonzo.com
Bonzo عبارة عن مجموعة كاملة من أتمتة التسويق وخيار إدارة علاقات العملاء (CRM) للمستشارين والشركات الصغيرة. لقد قمنا بإعادة "العلاقة" إلى إدارة علاقات العملاء (CRM) من خلال التواصل عبر القنوات الشاملة ووسائل التواصل الاجتماعي. الرسائل النصية والفيديو والمكالمات والبريد الإلكتروني والتواصل الاجتماعي - افعل كل ذلك في Bonzo.
Smartsupp
smartsupp.com
Smartsupp – قم بزيادة مبيعاتك عبر الإنترنت من خلال المحادثات! أتمتة المبيعات مع Smartsupp. نحن نقدم كل ما تحتاجه لتنمية مبيعاتك عبر الإنترنت: الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة LeadGen والدردشة المباشرة وغير ذلك الكثير الذي يمكنك استخدامه لجذب زوار موقعك في الوقت المناسب. وتحويلهم إلى عملاء مخلصين في أي وقت من الأوقات. يعد Smartsupp واحدًا من حلول الدردشة وروبوتات الدردشة الرائدة والأكثر موثوقية في العالم، ويعمل حاليًا على تعزيز أكثر من 100000 متجر ويب وموقع ويب.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye هي منصة إدارة السمعة الرقمية وأعلى تصنيف من خلال العلامات التجارية المحلية والشركات متعددة الموقع. أكثر من 100000 شركة تستفيد من منصة Birdeye التي تعمل بمنظمة العفو الدولية للانخراط بسلاسة مع العملاء ، وقيادة الولاء ، والتفوق في أسواقها المحلية.
Helpwise
helpwise.io
إن الاحتفاظ بالعملاء لا يقل أهمية عن اكتساب عملاء جدد. يحقق العملاء المخلصون المزيد من الإيرادات ويجلبون لك إحالات بدون تكلفة. يعد تقديم خدمة عملاء جيدة جزءًا لا يتجزأ من الاحتفاظ بالعملاء. مع Helpwise، أصبحت إدارة خدمة العملاء أمرًا سهلاً. 1. قم بإعداد مركز خدمة العملاء الخاص بك حرفيًا في دقائق. 2. التواصل مع العملاء عبر جميع القنوات والتعاون مع فريقك. 3. إنشاء المساءلة مع عدم وجود المزيد من كلمات المرور المشتركة. 4. إعداد الخدمة الذاتية والأتمتة. 5. احصل على رؤى قابلة للتنفيذ حول تحسين إنتاجية الفريق ورضا العملاء. يتكامل Helpwise مع البريد الإلكتروني (فكر في support@، sales@، careers@ وما إلى ذلك)، والدردشة المباشرة، وWhatsApp، والرسائل النصية القصيرة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمزيد. ابدأ مع Helpwise، أحد حلول خدمة العملاء التي تعمل على زيادة إيرادات عملك.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat (أحد منتجات Freshworks Inc.) هو حل مشاركة محادثة يساعد الشركات على التفاعل مع العملاء عبر قنوات متعددة مثل الدردشة على الويب والبريد الإلكتروني والهاتف والقنوات الاجتماعية مثل WhatsApp وInstagram وiMessage. تقدم Freshchat أيضًا روبوتات دردشة أصلية تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي يمكن إنشاؤها بسهولة باستخدام أداة إنشاء بدون تعليمات برمجية، مما يساعد الشركات على تقديم خدمة ذاتية مخصصة على نطاق واسع. باستخدام أداة إنشاء رحلة Freshchat وأدلة التشغيل الجاهزة، يمكن للشركات البقاء في صدارة احتياجات عملائها ودعمهم بشكل استباقي كلما لزم الأمر. يوفر Freshchat أيضًا عرضًا شاملاً لسجل محادثات العميل والمعلومات الأخرى ذات الصلة، مما يجعل الوكلاء أكثر إنتاجية ويمكّنهم من تقديم تجارب مخصصة.
Kindly
kindly.ai
روبوتات محادثة مولدة تعمل بالذكاء الاصطناعي مصممة لأتمتة الدعم وزيادة المبيعات. نحن أحد مقدمي برامج الدردشة المتميزة الرائدة في أوروبا والمتخصصين في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة لخدمة العملاء والاتصالات. نحن نقدم منصة تجمع بين تقنيات التعلم الآلي المتقدمة ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP) لتعزيز تجربة العملاء وتحسين كفاءة عمليات خدمة العملاء. ما الذي يجعل كيندلي مختلفًا؟ صيانة أقل وإنتاج محتوى أكثر! سيقترح الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Kindly بيانات تدريب جديدة يمكنك قبولها بنقرة زر واحدة. من السهل التخصيص لا حاجة إلى أي تعليمات برمجية لكي يتناسب برنامج الدردشة الآلي مع علامتك التجارية! أكثر من الأزرار يمكن لروبوتات الدردشة الخاصة بـ Kindly الإجابة على أسئلة محددة، بدلاً من إجبار المستخدمين على اختيار مجموعة من الأزرار التي قد لا تكون ذات صلة. متعدد اللغات قم بتدريب روبوت الدردشة على لغة واحدة وسوف يفهم الاستفسارات بأكثر من مائة! ومن بين عملائنا شركة Adecco، وVOI، والخطوط الجوية النرويجية، وLindex، وHertz، وComviq، وSchibsted، وJotun، وKahoot. يمكنك التكامل بسهولة مع أفضل موفري خدمات إدارة علاقات العملاء (CRM) مثل Dixa وSalesforce وFreshdesk وZendesk وHubspot وغيرهم.
Prokeep
prokeep.com
تأسست شركة Prokeep في عام 2016، وهي إحدى البرامج الرائدة في مجال إدارة تجربة العملاء لموزعي الجملة. تعمل Prokeep على تنمية العلاقات والأعمال من خلال تحويل الاتصالات إلى تجارة؛ زيادة المبيعات من خلال الاتصال المركزي، وتحسين تجربة العملاء من خلال رؤى أفضل وفرص المشاركة، وإضافة الإنتاجية من خلال أتمتة الأنظمة. يتم استخدام Prokeep من قبل أكثر من 8000 موزع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، مما يتيح أكثر من 11 مليون محادثة وإيرادات تزيد عن 6 مليارات دولار. تنمية أعمال التوزيع الخاصة بك. بناء علاقات أقوى مع العملاء. زيادة إنتاجية القوى العاملة. كل ذلك من خلال برنامج إدارة تجربة العملاء من Prokeep المصمم خصيصًا للموزعين لتحقيق النجاح في الأسواق الحديثة. صيانة: - يستخدم من قبل الموزعين في 50 ولاية و10 مقاطعات وإقليمين. - أكثر من 11 مليون محادثة تتم عبر Prokeep - 82% من المحادثات في Prokeep تؤدي إلى المبيعات أو تتعلق بالإيرادات - يوفر 9 ساعات لكل موظف كل شهر - يوفر 3000 دولار من فروق المقاول لكل مستخدم شهريًا باستخدام Prokeep، ستتمكن من مركزية الاتصالات لجعل الطلب أكثر كفاءة، وتوصيل أنظمة الطرف الثالث الخاصة بك لإنشاء أتمتة العمليات، واستخدام رؤى العملاء لتقديم المزيد من المشاركة وكسب المزيد من المال.
Regal.io
regal.io
Regal هو المعيار الجديد في تجربة العملاء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تتفهم Regal إشارات نية العميل في الوقت الفعلي، وتقوم تلقائيًا بتخصيص التفاعلات الواردة والصادرة متعددة اللمس مع مزيج من وكلاء Regal AI ووكلاءك البشريين. العلامات التجارية التي تضع العميل أولاً، بما في ذلك Angi (المعروفة سابقًا باسم Angie's List)، وAAA، وGoogle، وHarvard (من خلال Podium Education)، وK Health، وKin Insurance، وRo، وToyota، وVarsity Tutors، قامت بتحسين تفاعلها مع مئات الملايين من العملاء من خلال Regal، الرائدة في مجالها. إلى 5 مليار دولار في الإيرادات. يقع مقر Regal.io في مدينة نيويورك ويدعمه 83 مليون دولار من كبار المستثمرين بما في ذلك Emergence Capital وFounder Collective وHomebrew.
Botpress
botpress.com
Botpress عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي مولدة لبناء روبوتات الدردشة ChatGPT، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء روبوتات دردشة مع تجربة بناء بديهية، مدعومة بأحدث ما في LLMs وGPT من OpenAI. توفر المنصة مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك محرك GPT-Native وConversation Studio، الذي يوفر محرر chatbot من الجيل التالي. بالإضافة إلى ذلك، تشتمل المنصة على Hub، وهو أكبر مجموعة من عمليات التكامل التي يمكن للمستخدمين استخدامها لدمج برامج الدردشة الخاصة بهم مع الأدوات والخدمات الأخرى. كما يقدم أيضًا موارد متنوعة، بما في ذلك الوثائق ودروس الفيديو وSDK ومنتدى مجتمعي على Discord. Botpress Cloud هي الميزة الجديدة للنظام والتي يمكن للمستخدمين تجربتها لبناء ونشر روبوتات الدردشة الخاصة بهم بشكل أسرع، في حين يوفر محرر التدفق المرئي محرر تدفق مرئي بديهي يسمح للمستخدمين بإضفاء الحيوية على محادثات مستخدميهم. توفر المنصة أيضًا العديد من عمليات التكامل والمهارات المعدة مسبقًا والتي يدعمها أكبر مجتمع مفتوح المصدر لروبوتات الدردشة، مما يمكّن المستخدمين من تسريع عملية البناء الخاصة بهم. يمكن للمستخدمين الاستفادة من رؤى النظام الأساسي من التحليلات وسوء الفهم وتحليل المشاعر لتحسين روبوت الدردشة الخاص بهم بشكل مستمر. بالإضافة إلى ذلك، توفر Botpress النشر بنقرة واحدة عبر جميع قنواتها لمقابلة المستخدمين أينما كانوا. تحظى Botpress بثقة الآلاف من المؤسسات وقد قامت بإنشاء قوالب مختلفة، بما في ذلك Shopping Companion، وHealth Bot Template، والدعم المصرفي، ومساعد تكنولوجيا المعلومات، ومستشار فواتير Telco، وFitness Friend، ومساعد الموارد البشرية، وروبوتات الدردشة الخاصة بمدرس اللغة. بشكل عام، يقدم Botpress العديد من الأدوات والميزات التي تجعل إنشاء ونشر روبوتات الدردشة أسرع وأقل جهدًا.
Drift
drift.com
Drift®، شركة تجربة المشتري والذكاء الاصطناعي للمحادثة، تلهم الشركات لإنشاء تجارب عملاء أكثر جاذبية، محادثة واحدة في كل مرة. تستمع منصتها التي تتمحور حول الإنسان والمدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى المشترين وتفهمهم وتتعلم منهم لتقديم تجارب وتوصيات مخصصة في كل نقطة اتصال. يعمل Drift على إنشاء عالم يعمل فيه الذكاء الاصطناعي لصالح البشر لتحويل المحادثات إلى علاقات. يساعد Drift الآلاف من العملاء في جميع أنحاء العالم على ترجمة بيانات المحادثة وسلوك المشتري إلى علاقات أعمق ومزيد من خطوط الأنابيب والمزيد من الإيرادات. تأسست الشركة، وهي شركة رائدة في مجال التسويق التحادثي، في عام 2015 للمساعدة في إزالة الاحتكاك من عملية الشراء بين الشركات. مع استمرار زيادة توقعات المشتري وأصبح الذكاء الاصطناعي عنصرًا أساسيًا في تمكين رحلات العملاء الهادفة على نطاق واسع، تعمل Drift على إحداث تغيير جذري في الفئة التي أنشأتها.
Messagely
messagely.com
برنامج دعم العملاء ومنصة الرسائل من خلال Messengerly. قم بإجراء محادثات أكثر فائدة مع العملاء الأكثر سعادة وتنمية أعمالك بشكل أسرع.
Dashly
dashly.io
Dashly عبارة عن منصة تسويق محادثة. فهو يساعد أكثر من 700 شركة SaaS وEdTech على زيادة التحويلات والإيرادات من خلال تحويل كل تفاعل مع العملاء إلى محادثة بين شخص وآخر. ضعها على مستوى آخر مع جدولة المكالمات ومكالمات الفيديو. باستخدام الرسائل الاستباقية وبرنامج الدردشة الآلي والنوافذ المنبثقة، يمكنك جذب المزيد من العملاء المحتملين وتأهيلهم. يتم جمع العملاء المتوقعين في نظام إدارة علاقات العملاء الإلكترونية (eCRM) وتقسيمهم إلى شرائح - وهذه هي الطريقة التي تبدأ بها التسويق عبر البريد الإلكتروني. إدارة كل من الاتصالات اليدوية والمشغلة - وهي متاحة مع رسائل الدردشة المباشرة والنوافذ المنبثقة ورسائل البريد الإلكتروني. الميزات: - التقاط العملاء المحتملين باستخدام chatbot المصمم في Chatbot Builder سهل الاستخدام؛ - تخزينها وإدارتها في نظام إدارة علاقات العملاء الإلكترونية (eCRM)؛ - تتبع تصرفات زوار موقعك. - تقديم أفضل العروض باستخدام النوافذ المنبثقة. - التكامل مع الخدمات المفضلة لديك. - الحصول على جميع رسائل الزوار في لوحة إدارة واحدة؛ - الرد على زوار موقعك في الدردشة المباشرة للحصول على الدعم المثالي؛ - زيادة التحويلات مع رسائل البريد الإلكتروني التي تم تشغيلها؛ - تحليل مسارات بناء الأداء الخاص بك.
Connectly.ai
connectly.ai
يتيح Connectly للشركات إمكانية إنشاء وإرسال حملات تسويقية تلقائية وتفاعلية وشخصية بسهولة عبر WhatsApp على نطاق واسع. وهذا يعزز المحادثة الثنائية (على عكس الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني)، حيث يمكن للعملاء المحتملين والعملاء اختيار رحلة الشراء الخاصة بهم، مما يزيد من المشاركة إلى جانب التحويلات. تعمل Connectly أيضًا على مركزية اتصالات العملاء في صندوق بريد وارد موحد - عبر WhatsApp وSMS وFacebook Messenger وInstagram - مما يتيح للشركات تقسيم جمهورها إلى شرائح واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات بناءً على تقاريرها الذكية.
Verint
verint.com
تساعد Verint العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم على بناء علاقات دائمة مع العملاء من خلال ربط العمل والبيانات والخبرات عبر المؤسسة. ومن خلال هذا النهج، يمكن للعلامات التجارية التنقل والازدهار أثناء تكيفها مع مستقبل العمل، والقضاء على أوجه القصور الناتجة عن صوامع التنظيم والبيانات، وتقديم تجارب مختلفة باستمرار على نطاق واسع عبر كل تفاعل. تساعد حلول Verint العلامات التجارية على سد الفجوة التي تنشأ عندما تفتقر إلى الموارد المطلوبة لتقديم تجارب تلبي توقعات العملاء. يساعدهم سد فجوة القدرة على المشاركة ™ على بناء علاقات دائمة مع العملاء وتحقيق نتائج أعمال حقيقية. تعتمد منصة Verint Customer Engagement على أحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي والتحليلات والتكامل المفتوح وعلم مشاركة العملاء لتلبية تفاعلات ومتطلبات المستهلكين المتزايدة والمتغيرة باستمرار. إنهم يساعدون عملائهم على تحقيق قيمة أكبر من استثماراتهم التكنولوجية من خلال العمل بشكل وثيق مع نظام بيئي واسع من الحلول والشركاء. مع Verint، يمكن للعلامات التجارية أخيرًا إطلاق العنان لإمكانات مشاركة العملاء في كل مجال من مجالات العمل لتقديم تجارب متميزة باستمرار لعملائها وموظفيها، والقيام بذلك على نطاق واسع لتحقيق نتائج أعمال ملموسة. الحضور العالمي • يقع المقر الرئيسي في ميلفيل، نيويورك، ولها أكثر من 40 مكتبًا حول العالم • مدعوم من 4500 متخصص متخصص وشبكة شركاء عالمية سد فجوة القدرة على المشاركة تواجه العلامات التجارية اليوم تحديًا يتمثل في تقديم تجارب عالية الجودة للعملاء عبر العشرات من قنوات المشاركة، ومئات رحلات العملاء، وملايين التفاعلات - كل ذلك مع نفس الفريق والموارد. وينتج عن هذا فجوة في القدرة على المشاركة. إن حلول Verint موجهة بشكل فريد نحو سد هذه الفجوة.
Contlo
contlo.com
Contlo هي منصة رائدة لتسويق الذكاء الاصطناعي لتوليد تفاعلات العملاء المستقلة عبر الحملات متعددة القنوات، ورحلات العملاء التوليدية في الوقت الفعلي، والتجزئة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من أجل التخصيص الفائق الفردي، والرؤى القابلة للتنفيذ حول سلوك عميلك. تم تصميم Contlo خصيصًا لعالم الذكاء الاصطناعي الأول - وهو يتيح للشركات الحديثة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتنسيق تسويقها الشامل. تساعد المنصة العلامات التجارية على زيادة القيمة الدائمة للعملاء، وتعزيز تفاعلات العملاء، وتقديم تجربة مخصصة للغاية للاحتفاظ بعملائهم الأكثر قيمة. تحظى شركة Contlo بثقة الآلاف من الشركات سريعة النمو لتعزيز مبيعاتها من خلال إشراك العملاء المخلصين واتخاذ قرارات أسرع تعتمد على البيانات طوال دورة حياة عملائها. تمكينهم من قياس تجارب العملاء الفردية وتحسينها بمساعدة: * حملات مخصصة مستقلة لكل نقطة اتصال للعملاء: قم بإشراك عملائك بسهولة من خلال الحملات المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر جميع قنوات التسويق الرئيسية مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp وWeb Push وMobile Push وFacebook وInstagram. * رحلات عملاء مولدة في الوقت الفعلي مدعومة بـ LLMs: وداعا لتدفقات الأتمتة المقولبة! اسمح للذكاء الاصطناعي ببناء سير العمل الأمثل لمشاركة العملاء ورحلات العملاء بناءً على تفاعلاتهم الأخيرة لتحقيق أقصى قدر من عائد الاستثمار. * إنشاء شرائح العملاء للتخصيص الفردي باستخدام الذكاء الاصطناعي: قم بتنسيق تفاعلات العملاء المخصصة والموجهة للغاية بناءً على البيانات السلوكية والتركيبة السكانية والإجراءات الأخيرة على موقع الويب. * أنتجت LLM رؤى وتحليلات وتقارير مستقلة: احصل على رؤية دقيقة لسلوك عملائك وأداء حملتك وذكاء الأعمال بشكل عام إلى جانب الرؤى والتوصيات والتقارير المستقلة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. * مشاركة العملاء المستقلة، وروبوتات الدردشة المدعومة من LLM وصندوق وارد موحد للمحادثة: قدِّم تجربة سلسة للعلامة التجارية لعملائك عبر الدردشة عبر Facebook/Instagram/WhatsApp وقم بإجراء مكالمات هاتفية مباشرةً من لوحة تحكم واحدة. تتكامل Contlo بسلاسة مع أكثر من 200 منصة لمساعدة العلامات التجارية على بناء مجموعة قوية من تكنولوجيا التسويق المستقلة حول أعمالها.
Signals
getsignals.ai
Signals عبارة عن جيل محتمل ومنصة AI تساعدك على معرفة الأشخاص الموجودين على موقع الويب الخاص بك، والاستفادة من سلوكياتهم، للتفاعل مع الزوار المستعدين للشراء. لقد ساعدنا بالفعل الشركات في العثور على الآلاف من جهات الاتصال الجديدة المؤهلة دون أن يحتاج الزوار إلى ملء نموذج.
Sender
sender.net
تتمثل نقاط القوة الرئيسية لـ Sender في إمكانية تسليم البريد الإلكتروني العالية وسهولة الاستخدام الحائزة على جوائز والقدرة على تحمل التكاليف التي لا مثيل لها. تم تصميم Sender خصيصًا للتجارة الإلكترونية والمدونين مع الكثير من الميزات الإضافية، ولكنه يناسب تمامًا جميع أنواع الأعمال - بدءًا من الشركات الفردية وحتى الشركات المتوسطة والكبيرة. من خلال عمليات التكامل المخصصة لمنصات التجارة الإلكترونية، يمكنك ببساطة إضافة منتجات إلى رسائلك الإخبارية عن طريق نسخ ولصق عنوان URL الخاص بالمنتج، وسيقوم المرسل تلقائيًا باستخراج صور المنتج وأوصافه وأسعاره والمزيد. يمكن للمدونين ومسوقي المعلومات استخدام ميزات الأتمتة الشاملة لـ Sender ومشاركة الرسائل الإخبارية مع متابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي وتتبع النتائج. علاوة على ذلك، يقدم Sender العديد من الميزات الإضافية للمساعدة في الوصول إلى أفضل نتائج تسويقية من خلال إيقاف إشعارات الدفع، وتسلسلات البريد الإلكتروني الخاصة بالمعاملات والآلية، وتكاملات واجهة برمجة التطبيقات، وأداة إنشاء نماذج الاشتراك بالسحب والإفلات سهلة الاستخدام. كل هذه الميزات متوفرة في جميع خطط المرسل، بما في ذلك خطة مجانية للأبد سخية، والتي تسمح بإرسال ما يصل إلى 15000 بريد إلكتروني إلى 2500 مشترك كل شهر.
GoSquared
gosquared.com
أول منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني المستدامة في العالم. قم بالتبديل من MailChimp لإرسال حملات بريد إلكتروني أفضل وزيادة جمهورك واستعادة الكوكب.
Instabot
instabot.io
Instabot عبارة عن نظام أساسي للتسويق التحادثي يسمح لك بإنشاء وإطلاق روبوتات الدردشة التي تفهم مستخدميك، ثم تنظم المعلومات وتجيب على الأسئلة وتلتقط جهات الاتصال وتحجز الاجتماعات على الفور. ثبت أن هذا يزيد التحويلات ويقلل التكاليف. قم ببناء Instabot ودمجه وتشغيله على موقع الويب الخاص بك، أو كصفحة مقصودة في 20 دقيقة أو أقل. يمكنك الاستفادة بسرعة من البيانات التي يجمعها Instabot عن طريق نقلها إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك، أو أتمتة التسويق، أو منصات البريد الإلكتروني، أو البوابات الداخلية. بمجرد النشر، يمكنك الدردشة المباشرة مع العملاء بالإضافة إلى الاطلاع على تحليلات الروبوت الغنية واقتراحات التحسين وتعديل الروبوت الخاص بك بسرعة. يمكنك إنشاء روبوتات الويب وتشغيلها وتحسينها بسهولة دون الحاجة إلى موارد تقنية - وجعل الروبوتات متطورة باستخدام الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP). ميزات Instabot: • واجهة بديهية للمستخدمين غير التقنيين • وضع العلامات البيضاء + التخصيص الكامل • التحكم الكامل في كيفية + متى يتم رؤية الروبوت • تحليلات قوية + شفافة • الدردشة المباشرة • تكامل التقويم لسهولة جدولة Instabot • معالجة اللغات الطبيعية (NLP) • التكامل مع Salesforce وEloqua وZapier • تنبيهات البريد الإلكتروني + تحليلات الأهداف المخصصة كيف يختلف Instabot: • أقوى منصة في السوق (بما في ذلك الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغات الطبيعية والترميز المخصص) • سهولة الاستخدام -الإدارة • تحليلات عميقة للحصول على رؤى رائعة حول عملك وعملائك • إنشاء وإطلاق برنامج chatbot في دقائق • دعم عملاء مذهل وسريع الاستجابة أفضل طريقة لمقارنة Instabot هي تجربته بنفسك. قم بتعيين مؤشر الأداء الرئيسي الخاص بك، وسنقوم ببناء روبوت لك مجانًا. إذا لم نتمكن من تحسين مقاييس التحويل أو تحقيق الكفاءة، فلن تتحمل أي تكلفة. راسلنا عبر البريد الإلكتروني لمزيد من المعلومات على [email protected]
Text Request
textrequest.com
Text Request عبارة عن منصة الرسائل النصية للأعمال المصممة لتحفيز مشاركة العملاء. لقد قمنا بتصميم حلول رسائل التوصيل والتشغيل لمشاكل الاتصال اليومية لديك، حتى تتمكن من التخلص من الضوضاء والتواصل مع العملاء في أي وقت وفي أي مكان. تم تصميم Text Request ليتناسب معك، بدءًا من شخص واحد يتعامل مع بعض المحادثات إلى آلاف الموظفين الذين يرسلون ملايين الرسائل، إلى الحلول المخصصة المبنية على واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا. تعرف على المزيد حول كيفية مساعدة قادة الأعمال المشغولين مثلك من خلال الرسائل النصية التحادثية ومشاركة العملاء على textrequest.com.
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel AI هو منشئ برامج الدردشة الآلية الذي يمكّن الشركات من نقل اتصالات عملائها إلى المستوى التالي باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الثورية. توفر المنصة طريقة بسيطة وقوية لإنشاء روبوتات الدردشة التي يمكنها التواصل مع العملاء بطريقة ودية تشبه الإنسان، وتوفر إجابات مفصلة على استفساراتهم. تستخدم الأداة ChatGPT المدمج من Open AI لتمكين الشركات من إخبار العملاء عن منتجاتهم وخدماتهم، والإجابة على أسئلتهم، والتوصية بالمنتجات، والمزيد. يعمل Chatfuel AI على برامج المراسلة الشائعة مثل Telegram وFacebook Messenger وInstagram وWhatsApp، وكذلك على مواقع الويب. يقدم Chatfuel AI خطتي تسعير، وهما Grow وEnterprise، حيث تبدأ الأولى بسعر 79 دولارًا شهريًا وتقدم فترة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا. توفر خطة Enterprise حلاً مخصصًا للتعلم الآلي لعملاء الشركات، مع شخصية الذكاء الاصطناعي المخصصة وأسلوب المحادثة وخطافات الويب وعمليات التكامل والمزيد. من السهل إعداد النظام الأساسي في بضع دقائق فقط، ويمكن للمستخدمين حجز مكالمة للحصول على المساعدة من الفريق. تحظى Chatfuel AI بثقة شركات مثل Grow وتقدم عمليات تكامل مع برامج المراسلة ووسائل التواصل الاجتماعي وتحديثات غير محدودة لقاعدة المعرفة، من بين ميزات أخرى.
Landbot
landbot.io
Landbot.io عبارة عن منصة chatbot بدون تعليمات برمجية تعمل على تمكين الشركات من بناء تجارب محادثة سلسة من البداية إلى النهاية. من خلال تحويل المحادثات إلى نتائج مربحة، تساعد Landbot فرق التسويق والعمليات وخدمة العملاء على مضاعفة كفاءتها وخفض تكاليف التشغيل بنسبة 30% أو أكثر. سواء كان الأمر يتعلق بـ WhatsApp أو الويب أو Messenger، يمكن لأي شخص إنشاء تدفقات تلقائية لروبوتات الدردشة لإشراك العملاء بشكل أفضل وزيادة معدلات التحويل. تستفيد Landbot أيضًا من التطورات الحديثة في GPT وAI للمساعدة في جعل تجربة بناء روبوت الدردشة أكثر سهولة، حيث تجمع بين إمكانات Landbot بدون تعليمات برمجية ونماذج اللغات الكبيرة الأخرى.
Omnichat
omnichat.ai
توفر Omnichat حلول تجارة الدردشة الاحترافية لمجموعة واسعة من تجار التجزئة في هونغ كونغ وتايوان وسنغافورة وماليزيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. باعتبارنا المزود الرسمي لحلول WhatsApp Business والشريك الرسمي لـ Meta وLINE، فإننا نقدم حلول أعمال متقدمة عبر قنوات المراسلة الاجتماعية (WhatsApp وFacebook وInstagram وLINE والدردشة المباشرة على موقع الويب) مع تعزيز الكفاءة وتحليل سلوك المستخدم وبالتالي تطوير استراتيجية تجديد النشاط التسويقي. من خلال مهمة إطلاق العنان لإمكانات تجارة الدردشة من خلال مراسلة قناة Omni، وأتمتة التسويق، وتجارة التجزئة عبر الإنترنت أو دون اتصال بالإنترنت، ومنصة بيانات العملاء الاجتماعية، و"Omni AI" التي تتكامل مع ChatGPT بالإضافة إلى كتالوج WhatsApp والدفع، تعمل Omnichat على تجهيز الشركات لتوفير رحلة سلسة للعملاء من أجل اغتنام الفرص الناشئة عن بيئة البيع بالتجزئة متعددة القنوات. يمكن لميزة المبيعات عبر الإنترنت والدمج دون الاتصال بالإنترنت توجيه الزائرين بسهولة من القنوات عبر الإنترنت إلى مندوبي المبيعات في المتاجر الفعلية للمتابعة، وتسهيل التحويلات وتتبع الإيرادات عبر الإنترنت وغير متصل. من خلال الاستفادة من ChatGPT، يعمل برنامج الدردشة الآلي "Omni AI" الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي كمساعد رقمي لتجار التجزئة للتعامل مع استفسارات العملاء والتوصية بالمنتجات وتسهيل تخطيط الحملات التسويقية. يسمح تطبيق WhatsApp Catalog and Payment لتجار التجزئة بإكمال رحلة العميل على WhatsApp، بدءًا من تصفح المنتجات، والتواصل مع المبيعات المعينة، وحتى إجراء عمليات الشراء، وتقصير عملية اتخاذ القرار وتسريع عملية الشراء للعملاء بالإضافة إلى تحقيق دخل فوري للتجار. من خلال تحقيق نمو في الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) بنسبة 300% على أساس سنوي في السنوات الثلاث الماضية على التوالي، تقوم Omnichat بتمكين أكثر من 5000 شركة للبيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، بما في ذلك Watsons وFortress وSasa Cosmetic وLukfook Jewellery وLVMH Group وMannings وSwire Resources وOSIM، Logitech وTimberland وTom Lee Music وVita Green والدوائر الحكومية.
Blip
blip.ai
يثق القادة ذوو الرؤى العالمية في منصة المحادثة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لدينا للارتقاء بعلاماتهم التجارية وعلاقاتهم مع العملاء واستراتيجيات الاتصال المتنوعة إلى المستوى التالي. لقد أطلقنا العنان للقيمة من خلال إنشاء أكثر من 125000 مساعد افتراضي وتبادلنا أكثر من 20 مليار رسالة حتى الآن في جميع أنحاء العالم عبر أكثر من 2000 عميل. تم تصميم منصتنا السحابية والخدمات المهنية البديهية وسهلة الاستخدام لتناسب شركتك وتحدياتك. نحن نمكن العلامات التجارية من الوصول إلى العملاء وإشراكهم متى وأينما يريدون. نحن الشركاء المفضلون لمنصات الاتصالات الرائدة متعددة القنوات - المتكاملة والآمنة والمتوافقة تمامًا. اعتمد علينا لدعم نموك من خلال إنشاء علاقات ومحادثات لا حصر لها وذات صلة.
PowerTextor
powertextor.com
خدمة الرسائل النصية للشركات. PowerTextor هو رابط SMS لـ Microsoft Dynamics 365 وPower Platform. نحن نساعد الشركات على تطوير علاقات أفضل مع عملائها من خلال قوة تسويق الرسائل النصية وMicrosoft Power Automate.
Conversica
conversica.com
تعمل شركة Conversica على بناء أكبر قوة عاملة معززة في العالم باستخدام الذكاء الاصطناعي للمحادثة. نحن نجعل كل اتصال شخصيًا. Conversica هي المزود الرائد للذكاء الاصطناعي للمحادثة الذي يساعد الشركات على جذب الإيرادات واكتسابها وتنميتها عبر دورة حياة العميل. ينخرط مساعدو الذكاء الاصطناعي متعدد القنوات لدينا في حوار ثنائي الاتجاه شبيه بالإنسان في الوقت الفعلي أو في وقت المشترين لتعزيز الإنتاجية وزيادة الأداء وزيادة فرص الإيرادات في النهاية. من خلال أفضل الممارسات المضمنة التي تم اختبارها على مدار عقد من الخبرة ومليار تفاعل، يساعد مساعدو Conversica AI فرق التسويق والمبيعات ونجاح العملاء على العمل بشكل أكثر ذكاءً لتلبية توقعات العملاء. قم بتمكين فرق الإيرادات لديك من خلال الذكاء الاصطناعي الحقيقي والمتطور المدعوم بمعالجة اللغات الطبيعية (NLP)، وإمكانيات التعلم العميق، وأتمتة العمليات التجارية. مع دقة تصل إلى 98%، فإن مساعدي الذكاء الاصطناعي لدينا أكثر دقة من الإنسان. لا يستطيع قادة الإيرادات أن يكونوا راضين عن الوضع الراهن. يجعل مساعدو الذكاء الاصطناعي المستحيل ممكنًا من خلال لمس كل عميل محتمل على نطاق واسع، وتسريع الفرص، وزيادة أداء الفريق دون زيادة عدد الموظفين. يمكنك الوصول إلى المستوى التالي من النمو من خلال تلبية توقعات العملاء من خلال اتصالات سريعة ومستمرة وشخصية على نطاق واسع.
Watermelon
watermelon.ai
Watermelon هي منصة المحادثة الأكثر سهولة في الاستخدام لأتمتة المحادثات، دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية. قم بتقليل عبء العمل لديك عن طريق ربط قنوات الخدمة ودمج برامجك والبدء في أتمتة خدمة العملاء الخاصة بك باستخدام روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي. يتأكد برنامج الدردشة الآلي من أنك متاح لعملائك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، خلال كل خطوة من رحلة العميل الخاصة بهم.
yellow.ai
yellow.ai
تعمل Yellow.ai على تمكين المؤسسات من إنشاء محادثات لا تُنسى مع العملاء من خلال منصة أتمتة خدمة العملاء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تتمثل رؤيتنا في التوجه نحو مستقبل دعم العملاء المستقل تمامًا والذي يفتح المجال أمام كفاءة لا مثيل لها ويقلل تكاليف التشغيل بشكل كبير. يقع المقر الرئيسي لشركة Yellow.ai في سان ماتيو، وتقدم خدماتها لأكثر من 1000 مؤسسة، بما في ذلك Sony وDomino's وHyundai وFerellgas وWest Connections وRandstad وTiket.com وLulu Group International وArabic Radio Network وPapa Johns وHyundai وVolkswagen وITC Ltd وOYO. ، سكودا أوتو، في أكثر من 85 دولة. تم بناء منصتنا على بنية متعددة LLM ويتم تدريبها بشكل مستمر على أكثر من 16 مليار محادثة سنويًا، مما يمكّن الشركات من تقديم تجارب عالية وبناء علاقات دائمة مع العملاء. تأسست Yellow.ai في عام 2016 ولديها مكاتب في ستة بلدان، وقد جمعت أكثر من 102 مليون دولار من مستثمرين كبار.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne هي الدردشة المرئية الوحيدة (الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة والمراسلة) التي تحتوي على كتالوج متكامل لعرض المنتجات والتوصية بها في الوقت الفعلي لعملائك. قدم مساعدة شخصية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال الوكلاء البشريين أو برامج الدردشة الآلية من خلال قنواتك الاجتماعية وكذلك على متجرك الإلكتروني. التكامل مع chatGPT للحصول على تجربة أكثر إنسانية مع برنامج الدردشة الآلي الخاص بنا.
Terminus
terminusplatform.com
الطريقة القديمة لفعل الأشياء لم تعد تعمل بعد الآن. ولا يمكنك أن تتخلف عن الركب. لقد تطورت استراتيجيات B2B وتغيرت قواعد اللعبة. أنت بحاجة إلى المنصة والخبراء وأدلة اللعب التكتيكية للوصول إلى حيث يجب أن يكون عملك، خاصة مع الضغط المتزايد لتكون أكثر كفاءة مع كل دولار. Terminus هي منصة مصممة لنجاحك. فهو يساعد فريقك على تلبية الحسابات طوال دورة حياتها بأكملها، فأنت بحاجة إلى نظام أساسي متأصل في بيانات الطرف الأول يحيط بالمشترين بتجارب رقمية جذابة بدءًا من الحصول على الحساب وحتى التوسع والتجديد. تم تصميم محركنا لتعزيز عائد الاستثمار، وتقليل الاحتيال، وإعطاء الأولوية لسلامة العلامة التجارية، وتحويل النية إلى رؤى ذات صلة وقابلة للتنفيذ لفرق GTM.
Rasayel
rasayel.io
رسايل هي منصة مبيعات B2B الكل في واحد لتطبيق WhatsApp. يضم: - البريد الوارد للفريق المشترك مع المراسلة ثنائية الاتجاه - منشئ chatbot WhatsApp بدون كود - البث WhatsApp والرسائل الجماعية - فتح واجهات برمجة التطبيقات وخطافات الويب - الأتمتة - عمليات التكامل (HubSpot CRM، وPipedrive، وSalesforce (قريبًا)، وأكثر من 5000 تطبيق مع Zapier، والمزيد) - تطبيقات الجوال لنظامي التشغيل iOS و Android رسايل سريعة وموثوقة وبديهية. باستخدام صندوق البريد الوارد المشترك لفريق رسايل، يمكنك إدارة محادثات عملائك عبر تطبيق WhatsApp، وضمان محادثات مبيعات عالية الجودة، وتقديم تجارب عملاء استثنائية. يمكن لفريقك الرد على العملاء أثناء التنقل باستخدام تطبيق رسايل للجوال. لن تفوت أبدًا أي فرصة أو تفقد مسار العميل مرة أخرى. تتكامل رسايل مع بقية مجموعة الأدوات الخاصة بك للتأكد من أن فريقك لديه سياق كامل في جميع الأوقات، مما يقلل من الأخطاء البشرية ويوفر لك الوقت: - HubSpot: مطابقة جهات اتصال رسايل تلقائيًا مع جهات الاتصال الموجودة في HubSpot. قم بتسجيل جميع أنشطتك، وقم بإنشاء تقارير HubSpot الأصلية من بيانات WhatsApp. - Pipedrive: تسجيل جميع الأنشطة، ومطابقة جهات الاتصال تلقائيًا، وإنشاء التقارير. - Salesforce: قريبًا. تحدث إلينا للانضمام إلى النسخة التجريبية. - Zapier: قم بتوصيل رسائل Rasayel بأكثر من 5000+ تطبيق ونظام. بالنسبة لحالات الاستخدام المتقدمة، تطلق واجهة برمجة تطبيقات رسايل قوة منصة رسايل، مما يسمح لك بتضمينها في أنظمتك وعملياتك الحالية والمزيد.
Futr
futr.ai
Futr عبارة عن منصة للدردشة كخدمة تعمل على تعزيز قدرات خدمة العملاء من خلال الدردشة التلقائية والمباشرة والفيديو والدردشة الاجتماعية - بأي لغة وعلى أي قناة. مع العملاء بما في ذلك عدد من قوات الشرطة وتجار التجزئة الرائدين والجمعيات الخيرية، تساعد Futr المؤسسات الذكية على التواصل مع جماهيرها من خلال خدمات الدردشة الدائمة والفورية والمفيدة دائمًا. لا تأخذ كلمتنا لذلك. جرّب منصة Futr مجانًا من خلال الإصدار التجريبي الذي مدته شهر واحد! - نشر فوري للدردشة التلقائية - تتبع الاستخدام وعائد الاستثمار المعياري - دعم مخصص لتسجيل الوصول المقرر - نهاية مراجعة حالة الأعمال التجريبية - لا يوجد التزام - لا حاجة لبطاقة الائتمان
OmniOmni
omniomni.io
OmniOmni هي خدمة لدعم العملاء والمبيعات عبر برامج المراسلة مثل WhatsApp وTelegram وFacebook Messenger وInstagram وViber والدردشة عبر الإنترنت.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby عبارة عن منصة اتصالات رائدة قائمة على السحابة تتيح خدمة المراسلة الفورية للأعمال لتحسين تعاون الفريق وخدمة العملاء الاستثنائية وطلبات الدفع عبر الهاتف المحمول. فهو يساعد أقسام خدمات الأعمال على الوصول إلى الشخص المناسب في الوقت المناسب. باستخدام البيانات والموارد التي تمتلكها الشركات بالفعل في متناول أيديها، يسهل Kimoby تعزيز المشاركة والمبيعات من خلال حملات التسويق الفورية والتذكيرات الآلية وملفات الوسائط المتعددة والمزيد.
Payemoji
payemoji.com
Payemoji هي خدمة مراسلة متعددة القنوات تتيح رحلة أي عميل وموظف من خلال تطبيقات المراسلة اليومية مثل WhatsApp Business. لا توجد مهارات تكنولوجيا المعلومات المطلوبة. لا يوجد تطبيق جوال للتنزيل.
Chekkit
chekkit.io
Chekkit هي عبارة عن منصة مصممة لتعزيز الشركات المحلية. إنه يعزز بشكل كبير مشاركة العملاء وتحويل العملاء المحتملين، ويتفوق على المنافسة. يقدم البرنامج حلاً شاملاً لإدارة المراجعة، والرسائل النصية للأعمال، والدردشة النصية، وصندوق الوارد المركزي، والخط الثابت القابل للمراسلة، واستطلاعات العملاء، وقياس الأداء التنافسي، والمزيد! يعمل هذا النهج المتكامل على تبسيط تفاعلات العملاء، وتعزيز العمليات التجارية، ودفع النمو.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo عبارة عن منصة تحويل تعمل على تحويل حركة المرور السلبية على موقع الويب إلى عملاء محتملين نشطين ونتائج أعمال ملموسة. نظرًا لأن 83% من قرارات الشراء تتم عبر الإنترنت، فإن فرص التحويل إلى موقع الويب لم تكن أعلى من أي وقت مضى. لكن معظم زوار الموقع سلبيون وغير مستعدين للشراء. في المتوسط، يغادر 98% من زوار الموقع دون إجراء تحويلات. يمكن لمعدلات التحويل المنخفضة هذه أن تؤثر على الأداء. لذا فهم في مهمة تتمثل في مواءمة فرق التسويق والمبيعات وتمكينها للتحويل بشكل أفضل وإنشاء كفاءات تجارية جديدة معًا. يفعلون ذلك من خلال: * إشراك الروبوتات في الموقع لدفع رحلات التحويل * تخصيص قوي لتحسين تجربة المستخدم * تحديد الشركة لتحديد الآفاق * رسم خرائط رحلة المستخدم لرسم خريطة لدورات المبيعات * تحليلات لفهم المستخدمين * الذكاء الاصطناعي للإجابة على أسئلة المستخدم تلقائيًا بناءً على محتوى الموقع * تنبيهات المبيعات لدعم الفرق التجارية * تكامل CRM لتجميع كل ذلك معًا * يأتي Leadoo أيضًا مع فريق متخصص من خبراء التحويل الذين يقومون بإعداد رحلات التحويل وتحسينها باستمرار عبر الموقع. بالنسبة لـ 800 من عملاء Leadoo خلال أول 12 شهرًا معهم، وجدوا أن متوسط الزيادة في معدلات التحويل الأساسية كان 74%. بعبارات بسيطة، توفر Leadoo جميع الأدوات والأفكار اللازمة من أجل: * تحديد زوار الموقع * تفعيلها في الموقع * رعايتهم أثناء رحلات الشراء * في نهاية المطاف تحويل المزيد منهم إلى عملاء
Clickatell
clickatell.com
Clickatell هي شركة رائدة في ابتكارات المراسلة عبر الهاتف المحمول والدردشة التجارية. تتيح منصة التجارة Clickatell Chat Commerce للعلامات التجارية التواصل والتفاعل والتعامل مع المستهلكين من خلال توفير رحلات تجارية تحادثية مبتكرة وبديهية من خلال سهولة المراسلة، بشكل آمن وعلى نطاق واسع. تستخدم العلامات التجارية العالمية منصة التجارة الدردشة الموثوقة من Clickatell لتقليل التكاليف مع زيادة القيمة إلى أقصى حد والارتقاء بتجارب العملاء عبر جميع مراحل دورة حياة المستهلك. يقع المقر الرئيسي لشركة Clickatell في منطقة الخليج ولها مكاتب في كندا وجنوب أفريقيا ونيجيريا. تعرف على المزيد على www.clickatell.com.
Routee
routee.net
Routee هي شركة رائدة في مجال توفير الاتصالات السحابية التي تقوم بتصميم وتطوير وتوزيع حلول أتمتة الويب وواجهة برمجة التطبيقات المتقدمة. ومن خلال منصتها القوية وواجهة برمجة التطبيقات (API) القابلة للتطوير، فإنها تساعد الشركات وشركات البيع بالتجزئة ومقدمي الخدمات حول العالم على التواصل بشكل فعال مع جمهورهم المستهدف. مدعومًا بالبنية التحتية القوية لشركة AMD Telecom، توفر Routee مجموعة أدوات مشاركة قوية لشركائها العالميين الموثوقين وبعض الشركات الأكثر شهرة في Fortune 500. ما هي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها مع Routee؟ - الرسائل القصيرة انشر رسالتك بكفاءة في جميع أنحاء العالم باستخدام خدمات الرسائل القصيرة التي يوفرها Routee. الرسائل النصية القصيرة التسويقية، الرسائل النصية القصيرة الخاصة بالمعاملات، الرسائل النصية القصيرة في الاتجاهين، المصادقة الثنائية عبر الرسائل النصية القصيرة، استطلاع الرسائل النصية القصيرة، رسائل الوسائط المتعددة المجمعة، مرسل الرسائل القصيرة الذي تم التحقق منه. -VOICE اسمح للأشخاص بسماع صوت عملك من خلال خيارات VoIP العديدة. ارفع مستوى علامتك التجارية من خلال البث الصوتي، والصوت ثنائي الاتجاه، والنقر للاتصال، وتحويل النص إلى كلام، والرد الآلي السحابي، والمصادقة الثنائية العامل. -البريد الإلكتروني اكتشف خدمة البريد الإلكتروني التي تناسبك، وقم بتخصيصها وتحقيقها. البريد الإلكتروني الترويجي، البريد الإلكتروني للمعاملات، التحقق من البريد الإلكتروني. أي واحد تحتاج؟ -تطبيقات المراسلة يمكنك الوصول إلى عملائك من خلال المزيد من الرسائل التفاعلية وزيادة إيراداتك. تفاعل معهم عبر Viber وRCS وFacebook وTelegram وWhatsApp. -NUMBERS احصل على السعر المميز الخاص بك أو الأرقام المجانية، والتحقق من صحة قائمة جهات الاتصال الخاصة بك ومنع الاحتيال المرتبط بالمكالمات. تشتمل منصة الاتصالات المتقدمة هذه على أرقام افتراضية، والتحقق من صحة الأرقام، والبحث عن الأرقام، والمكالمات الفائتة، وإخفاء المكالمات، والأرقام المجانية. -المصادقة الثنائية أضف طبقة ثانية من الأمان إلى عملك من خلال الاستفادة من مزيج من مكونين مختلفين. منع المحتالين من الوصول إلى معلوماتك أو تطبيقاتك أو برامجك الحساسة. استخدمه من بين المصادقة الثنائية مع خيار الرجوع أو الرسائل النصية القصيرة أو الصوت أو فايبر أو المكالمات الفائتة.
6sense
6sense.com
أعد اختراع الطريقة التي تقوم بها شركتك بإنشاء وإدارة وتحويل خط الأنابيب إلى إيرادات. يكشف برنامج ABM الخاص بنا عن رؤى حول الإيرادات تؤدي إلى مسارات عالية الجودة، مما يزيل التخمين ويزود فريق الإيرادات لديك بالبيانات والرؤية التي يحتاجها.
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI عبارة عن منصة مبيعات وتسويق مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات في جميع أنحاء العالم على التوسع بشكل أسرع باستخدام حلول التسويق القائمة على الحساب. في منصة واحدة: حدد حساباتك المستهدفة واكتشفها، وقم بتنسيق المحادثات الفردية مع المجموعات المستهدفة، وإشراكهم عبر قنوات متعددة، وتشغيل إعلانات ABM المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقياس نجاح ABM وتحسينه عبر جميع حملاتك. مع وجود الذكاء الاصطناعي في جوهر SalesboxAI، تساعد Avatar الشركات في العثور على العملاء وتأمينهم بسرعة وكفاءة أكبر من خلال الاتصال تلقائيًا بالحسابات المستهدفة والمشاركة فيها وتأهيلها ومتابعتها عبر محادثات ثنائية الاتجاه ومتعددة القنوات. لمعرفة المزيد قم بزيارة: https://salesbox.ai
Genesys Cloud
genesys.com
تحظى منصة Genesys Cloud CX™ بثقة الآلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، كما أنها معترف بها في جميع أنحاء العالم كحل مركز اتصال سحابي رائد في الصناعة ومنصة لتجربة العملاء (CX). بغض النظر عن المكان الذي تبدأ فيه محادثة العميل أو تنتهي، فإن Genesys Cloud CX يعمل على تحويل تجربة عملائك. فهو يربط الرؤى عبر الفرق والأدوات والتفاعلات بحيث يكون لديك البيانات اللازمة لمعالجة مشكلات العملاء بسهولة. التقِ بعملائك في أي مكان وفي أي وقت وعلى أي قناة باستخدام مجموعة من القنوات الرقمية. * أتمتة النتائج الناجحة قم بتبسيط كيفية تواصلك مع العملاء عبر القنوات. من خلال الأتمتة الذكية عبر رحلة العميل بأكملها، يمكنك استخدام البيانات والرؤى المكتسبة لاتخاذ الإجراء الصحيح في الوقت المناسب لتحقيق أفضل النتائج. * الابتكار على نطاق واسع امنح موظفيك ووكلاء مركز الاتصال المعلومات التي يحتاجون إليها في أداة مصممة لتعزيز المشاركة وتحسين تفاعلات العملاء وتعزيز أداء فريقك. * إعادة تصور التجارب المهمة استخدم Genesys Cloud CX كتطبيق مركز اتصال سحابي شامل وقم بتوسيع المجموعة بسهولة باستخدام مئات عمليات التكامل المجمعة. حقق الاستفادة الكاملة من النظام الأساسي لتجربة العملاء القابل للتركيب مع عمليات التكامل والتطبيقات التابعة لجهات خارجية حتى تتمكن من الوصول إلى العملاء في أي لحظة وعلى أي قناة. بفضل مجموعة الإمكانات الرقمية الشاملة في Genesys Cloud CX، يمكن لموظفي مركز الاتصال والعملاء المشاركة في محادثات سلسة عبر القنوات الرقمية مثل الدردشة والبريد الإلكتروني والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي. عزز تجربة العميل باستخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي التنبؤي (AI) وقم بالتوجيه إلى وكيل مركز الاتصال البشري عندما يكون لدى العملاء احتياجات أكثر تعقيدًا. تقوم Genesys بإعادة تعريف تجربة العملاء من خلال برنامج مركز الاتصال المبتكر. يتم نشر Genesys Cloud CX الحائز على جوائز خلال أيام، وهو سهل الاستخدام ويبتكر مع الترقيات كل أسبوع. بفضل لوحات المعلومات في الوقت الفعلي وأدوات الإدارة البسيطة والتحليلات، يوفر Genesys Cloud CX الرؤى التي تحتاجها لإدارة أعمالك. وستأخذ مركز الاتصال الخاص بك وإستراتيجية تجربة العملاء إلى الغد - بغض النظر عن مكان تواجد وكلائك أو القنوات التي يتعاملون معها.
LivePerson
liveperson.com
LivePerson هي الشركة الرائدة عالميًا في محادثات المؤسسات. تستخدم المئات من العلامات التجارية الرائدة في العالم - بما في ذلك HSBC، وChipotle، وVirgin Media - منصة المحادثة السحابية الخاصة بنا للتعامل مع ملايين المستهلكين بأمان ومسؤولية. نحن ندعم مليار تفاعل محادثة كل شهر، ونوفر مجموعة بيانات غنية وفريدة وأدوات أمان لإطلاق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغات الكبيرة لتحقيق نتائج أعمال أفضل. باستخدام حلول LivePerson، يمكنك فهم ما يريده العملاء، والاتصال بالقنوات المناسبة، ومساعدة وكلائك، وتبني الأتمتة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي - كل ذلك في خدمة أعمالك وعملائك. نحن نسمي هذه الدورة الفاضلة "دولاب الموازنة للمحادثة"، وهي جوهر كل ما نقوم به.
TITANPush
titanpush.com
قم بزيادة تفاعل موقعك وتحويله بنسبة تصل إلى 20%! TITANPush عبارة عن منصة تحتوي على أدوات تساعد العلامات التجارية على بيع المزيد من خلال مواقعها الإلكترونية والتواصل بشكل أفضل مع عملائها. ستجد في التطبيق: * التاريخ: قم بتوفير تاريخ المنتجات التي زارها كل عميل مسبقًا على موقعك. اختر عرضه من فقاعة عائمة أو دمجه في موقعك، وتخصيص مظهر كل عنصر وتهيئة الصفحات التي سيتم عرض كل عنصر عليها. لدينا أيضًا متغير على شكل نافذة منبثقة لإعادة الاستهداف! * الأكثر مشاهدة: اعرض لعملائك قائمة المنتجات الأكثر زيارة على موقع الويب الخاص بك وحفزهم على الشراء. اختر إظهارها على شكل فقاعة أو دمجها في موقع الويب الخاص بك، وتخصيص مظهر البطاقة، وإعداد صفحات موقعك حيث ستكون متاحة. * إشعارات الدفع عبر الويب: أرسل رسائل قصيرة يمكن أن تصل إلى الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المكتبية في أي وقت. يمكنك إرسال حملات يدوية وتلقائية، وتقسيم جمهورك والاختيار بين أنواع مختلفة من التسليم: عادي وذكي ومجدول. * النوافذ المنبثقة: تظهر نافذة منبثقة ملفتة للغاية عندما تكتشف أن العميل يحاول مغادرة الموقع. لن تظهر النافذة حتى ذلك الحين! يمكن أن تتضمن النافذة المنبثقة نصوصًا وخطوطًا وألوانًا وصورًا قابلة للتعديل. * اللافتات: قم بتوصيل الرسائل ذات الصلة على موقعك باستخدام النص والخطوط والألوان المخصصة. يمكنك أيضًا تضمين زر بعنوان URL مقصود قابل للتكوين. يمكنك أيضًا اختيار الأيام والأوقات والصفحات لمنح رؤية مخصصة لكل لافتة. * صفحة الارتباط: قم بتوصيل جميع الروابط الخاصة بك باستخدام رابط رئيسي. قم بإنشاء روابط غير محدودة عن طريق تعيين الألوان والنص والطباعة والصورة والأيقونات والخلفية المخصصة. تصور عدد النقرات لكل زر من عملائك وقم بإخفاء الأزرار مؤقتًا لاستعادتها عندما تحتاج إليها. * الدردشة: قم بإعداد أزرار الاتصال الخاصة بـ WhatsApp وMessenger مباشرة على موقعك. وسيكون بإمكانك ضبط مكان هذه الأزرار على شاشة موقعك وإضافة نص إلى الزر واختيار الأيام والأوقات لعرضها.
Continually
continual.ly
روبوتات الدردشة المجانية والدردشة الحية لموقعك على الويب. قم بسحب وإسقاط أداة إنشاء روبوتات الدردشة، دون الحاجة إلى مهارات البرمجة. نحن نتأكد من أنك لن تفوت أي عميل متوقع آخر من موقع الويب الخاص بك. اليوم، عندما يزور الأشخاص موقعك - على سبيل المثال لطلب عرض توضيحي للمنتج - فإنهم يتوقعون منك الرد على الفور. حتى عندما يكون خارج ساعات العمل، أو إذا كانوا في منطقة زمنية أخرى. تطلب معظم مواقع الويب من العملاء ملء نماذج طويلة وتقديم الكثير من المعلومات. إنها تجربة غير شخصية وغير ودية. وكعميل، فإنك لا تعرف متى ستتلقى الرد. يُظهر البحث الذي أجراه موقع insidesales.com أن الانتظار حتى 5 دقائق للرد على العميل يقلل بشكل كبير من فرص إغلاق عملك. نقدم لك سطرًا واحدًا من التعليمات البرمجية يمكنك إضافته إلى موقعك للرد تلقائيًا على العملاء المحتملين وإنشاء المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين دون حساب موظفين مبيعات إضافيين. يتيح لك باستمرار استبدال النماذج برسائل بسيطة، مما يسهل على العملاء الحصول على المعلومات التي يحتاجون إليها في أسرع وقت ممكن. بعض الأمثلة عما يمكننا القيام به لمساعدتك في تحويل زوار موقع الويب إلى عملاء: * الترحيب بالزائرين الجدد والسؤال عما إذا كان هناك أي شيء يحتاجون إلى المساعدة فيه * استخدام الأسئلة الاستكشافية لتأهيل العملاء المحتملين * حجز مواعيد سريعًا للعملاء المحتملين المهمين * إنشاء قائمة رسائلك الإخبارية عن طريق طرح الأسئلة للتسجيل في الوقت المناسب * ضع علامة على محتوى مفيد مثل مقالات المدونة أو مقاطع الفيديو أو الكتب الإلكترونية
Engati
engati.com
فاز برنامج Engati chatbot ومنصة الدردشة المباشرة بجائزة CODiE لعام 2021. فهو يمكّنك من بناء روبوتات ذكية في دقائق دون برمجة. أنشئ مرة واحدة وانشر عبر 15 قناة - WhatsApp وMessenger وInstagram وKik وTelegram وLine وViber وSkype وSlack وWeChat وTwitter وSkype for Business وموقع الويب الخاص بك وتطبيق الهاتف المحمول الخاص بك. يدعم المسارات الذكية والتدريب والنسخ والتحليلات والعلامات الخاصة. باستخدام Engati، يمكنك الاستفادة من قوة التعلم الآلي، وNLP/NLU لتصميم برنامج الدردشة الآلي الخاص بك وإشراك عملائك بأكثر من 50 لغة.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox هو حل اتصالات شامل مصمم لتعزيز مشاركة العملاء وتبسيط عمليات المبيعات من خلال استخدام WhatsApp Business APIs. تتيح هذه المنصة للشركات تحويل تفاعلات العملاء إلى رؤى قابلة للتنفيذ، وذلك باستخدام WhatsApp Chatbots المتقدمة لتسهيل الاتصال السلس. ومن خلال الاستفادة من هذه الأدوات، يمكن للمؤسسات إدارة استفسارات العملاء بكفاءة، وتوليد عملاء محتملين، وفي النهاية دفع نمو المبيعات. تستهدف شركة Gallabox في المقام الأول الشركات التي تسعى إلى تحسين استراتيجيات التواصل مع العملاء لديها، وهي تلبي احتياجات مجموعة متنوعة من الصناعات. تتيح واجهته سهلة الاستخدام وصندوق البريد الوارد المشترك متعدد الوكلاء للفرق التعاون بفعالية، مما يضمن عدم ترك أي استفسار من جانب العميل دون إجابة. تعد المنصة مفيدة بشكل خاص للشركات التي تعتمد بشكل كبير على تفاعل العملاء، مثل التجارة الإلكترونية ومقدمي الخدمات وفرق دعم العملاء. باستخدام Gallabox، يمكن للشركات تنفيذ حملات WhatsApp بالتنقيط وبث الرسائل المصممة خصيصًا لشرائح محددة من الجمهور، مما يعزز جهودها التسويقية ويحسن الاحتفاظ بالعملاء. إحدى الميزات البارزة في Gallabox هي قدرات التكامل الخاصة به. توفر المنصة خيارات توصيل وتشغيل مباشرة تسمح للشركات بالاتصال بالأنظمة الحالية وأدوات إدارة علاقات العملاء (CRM). يتضمن ذلك منصات شائعة مثل Zoho وShopify وWooCommerce وWix وWebEngage وRazorpay وShirocket. من خلال دمج WhatsApp في سير العمل الحالي، يمكن للشركات تبسيط العمليات وضمان تجربة متماسكة للعملاء عبر جميع نقاط الاتصال. بالإضافة إلى ذلك، تلعب Chatbots الخاصة بـ WhatsApp من Gallabox دورًا حاسمًا في أتمتة تفاعلات العملاء. يمكن لهذه الروبوتات الذكية التعامل مع مجموعة متنوعة من المهام، بدءًا من الإجابة على الأسئلة المتداولة وحتى توجيه العملاء خلال عملية الشراء. وهذا لا يقلل من عبء العمل على الوكلاء البشريين فحسب، بل يضمن أيضًا حصول العملاء على استجابات في الوقت المناسب، مما يعزز الرضا العام. تعمل القدرة على تحويل المحادثات إلى إجراءات ذكية على تمكين الشركات من اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات وتصميم عروضها لتلبية احتياجات العملاء. بشكل عام، يوفر Gallabox حلاً قويًا للشركات التي تتطلع إلى تسخير قوة WhatsApp لمشاركة العملاء. بفضل تركيزها على سهولة الاستخدام ومرونة التكامل وقدرات التشغيل الآلي، تبرز Gallabox كأداة قيمة للمؤسسات التي تهدف إلى تحسين استراتيجيات الاتصال الخاصة بها وزيادة نمو المبيعات.
Haptik
haptik.ai
تساعد Haptik العلامات التجارية على اكتساب المستخدمين وتحويلهم وإشراكهم وإسعادهم من خلال تجارب المحادثة والشخصية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي عبر 20 قناة وأكثر من 100 لغة. مع رؤية إنشاء منصة التجارة التحادثية الأكثر إقناعًا في القرن الحادي والعشرين، تتيح منصة التجارة التحادثية من Haptik للعلامات التجارية تصميم تجارب مبهجة تعمل على تحسين معدلات التحويل عبر كل مرحلة من رحلة عملائها. ومن بين عملاء وشركاء Haptik الرائدين KFC، وWirlpool، وStarhub، وHP، وReliance Jio، وCEAT، وDisney Hotstar، وOLA، وZurich Insurance وغيرها.
Userlike
userlike.com
يعد Userlike هو الحل البرمجي الرائد لمراسلة العملاء وأتمتة الدعم في ألمانيا. إنه حل مراسلة موحد يتيح للشركات تلقي الرسائل من قنوات مختلفة في صندوق بريد مركزي واحد. يتم تلقي جميع الطلبات عبر الدردشة على موقع الويب وWhatsApp وFacebook Messenger وTelegram والمزيد مباشرة في مركز رسائل Userlike. يقدم Userlike برنامج مراسلة موقع ويب حديثًا لجذب العملاء المحتملين والمتابعة مع العملاء. يتم دعم فرق خدمة العملاء بميزات الخدمة الاحترافية مثل الرسائل الصوتية والترجمات المباشرة والتوجيه الذكي. بالنسبة للطلبات المعقدة، يمكن لوكلاء الخدمة التبديل بسهولة من الدردشة إلى مكالمة فيديو تعتمد على المتصفح، والتي تتضمن مشاركة الشاشة. باستخدام AI Automation Hub الخاص بـ Userlike، يمكنك إنشاء روبوتات دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وصفحات الأسئلة الشائعة الذكية ونماذج اتصال تفاعلية في بضع خطوات فقط لأتمتة حوالي 70% من خدمة العملاء الرقمية الخاصة بك. للحصول على نتائج أفضل، اختر تكامل GTP-4 الذي يضيف مهارات أقوى نموذج لغة كبير في العالم إلى دعم العملاء لديك. يتيح ذلك لبرنامج الدردشة الآلية الجمع بين الإجابات من قاعدة معارفك بشكل إبداعي ومنح العملاء إجابات فردية. يتذكر روبوت دعم الذكاء الاصطناعي أيضًا سياق الدردشة بحيث يتم تصنيف أسئلة المتابعة والإجابة عليها بشكل صحيح. تتيح لك واجهة برمجة تطبيقات chatbot الخاصة بـ Userlike أيضًا دمج برامج الدردشة الموجودة لديك في البرنامج. منذ تأسيس Userlike منذ أكثر من 10 سنوات، كانت حماية البيانات دائمًا أولوية قصوى. يتم تخزين جميع البيانات بشكل آمن على خوادم ألمانية مما يجعل Userlike حل مراسلة العملاء متوافقًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات. بفضل البنية التحتية الآمنة للبيانات والميزات الخاصة، يضمن Userlike حماية البيانات وأمنها لعملائك وموظفيك وشركتك ككل. يعد Userlike مناسبًا لجميع أحجام الشركات لأن البرنامج مرن ويتكيف مع احتياجاتك وأهدافك. تعتمد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وكذلك الشركات الكبيرة مثل Toyota وHermes، بالفعل على Userlike.
Whisbi
whisbi.com
توفر Whisbi منصة مبيعات وتسويق محادثة عبر الهاتف المحمول للمؤسسات B2C. يخلق حلنا فرصة لمحترفي المبيعات والتسويق لزيادة تحويل المبيعات وتحسين المشاركة المباشرة وتوفير تجربة عملاء مميزة عبر الإنترنت. يجمع Whisbi جميع قنوات الاتصال مثل مكالمات الفيديو أو الدردشة أو chatbot أو النقر للاتصال أو مكالمة هاتفية تقليدية في واجهة مستخدم مركزية واحدة تعتمد على البيانات لعملائك. يوفر Whisbi، المعزز بمحرك ذكاء الأعمال، القناة المناسبة للعميل المناسب في الوقت المناسب. يتكامل حل Whisbi بسهولة مع البنى التحتية الحالية، بدءًا من مراكز الاتصال إلى المتاجر الفعلية وصالات العرض الافتراضية. يوفر التضمين البسيط للحل على مواقع الويب القدرة على قيادة تجربة عملاء متعددة القنوات حقًا تعمل على زيادة معدلات التحويل عبر الإنترنت بشكل كبير. نحن نقدم منصة محادثة عالمية المستوى للمبيعات والتسويق، ونستطيع مشاركة الرؤى والخبرات الخاصة بالصناعة. لدينا خبرة لا مثيل لها في العمل بشكل وثيق مع المؤسسات العالمية في مجالات الاتصالات والسيارات والسفر والتأمين والخدمات المصرفية. تمكنت حلولنا من: * 700 مليون ظهور * 47 مليون نقرة، * 18 مليون طلب مكالمات، * 10 مليون محادثة حتى الآن، قمنا بتسليم أكثر من 1.5 مليون مبيعات لعملائنا على مستوى العالم. ونحن بدأنا للتو! تضع Whisbi التفاعلات البشرية في قلب تجربة العملاء عبر الإنترنت وتزيد من عائد الاستثمار لحملات التسويق الرقمي. فهو يتيح للعلامات التجارية الاستفادة بشكل أفضل من حركة المرور على مواقعها على الويب، وزيادة نقاط NPS الخاصة بها، والتمييز من خلال تجربة العملاء، وبيع المزيد عبر الإنترنت. نحن نتكامل مع أفضل حلول التسويق والمبيعات بما في ذلك Salesforce وGoogle Adwords وGoogle Analytics وAdobe Marketing Cloud، مما يساعد على تقديم رؤى أكثر قوة حول رحلة العميل الكاملة. في جوهر الأمر، تعمل Whisbi على تمكين فرق التسويق والمبيعات الحديثة من تقديم تجارب متعددة القنوات تدعم وتكمل أنظمة التجارة الرقمية الحالية.
Global Message Services
gms.net
تعد خدمات الرسائل العالمية (GMS) مزود خدمة الاتصالات الموثوق به للمؤسسات ومشغلي الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم. يتيح حل CPaaS من GMS للعلامات التجارية توحيد اتصالات العملاء متعددة القنوات عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) واحدة ومنصة الخدمة الذاتية. واستكمالًا لذلك، هناك روبوتات محادثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومنصة CCaaS التي تمكن العلامات التجارية من بناء اتصالات جذابة ثنائية الاتجاه على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في أي نقطة اتصال، مما يعزز تجربة العملاء بشكل كبير. باعتبارها شريكًا قيمًا لمشغلي الهاتف المحمول، تعمل GMS على تعزيز أعمال المراسلة الخاصة بهم وحماية الإيرادات من خلال تحسين تبادل حركة المرور A2P وP2P وP2A، مع منع الاحتيال عبر الرسائل النصية القصيرة والصوت. تأسست GMS في عام 2006، وهي الشركة الرائدة وسفيرة الصناعة للمراسلة الآمنة والشرعية والشفافة. يقع مقرها الرئيسي في بار، سويسرا، ولها مكاتب إقليمية في جميع أنحاء العالم.
Jebbit
jebbit.com
تتيح منصة Jebbit's Enterprise Experience للعلامات التجارية إمكانية بناء تجارب تفاعلية جميلة تلتقط بيانات صفرية على نطاق واسع عبر كل قناة. بدءًا من توصيات المنتجات والاختبارات الشخصية وحتى التوافه وكتيبات البحث القابلة للتسوق والاستطلاعات والاستطلاعات والنماذج الأفضل والمزيد - تؤدي تجارب Jebbit إلى زيادة المشاركة لأنها تتجاوز توقعات المستهلكين وتقدم قيمة حقيقية في مقابل المعلومات ذات الصلة حول تفضيلاتهم واهتماماتهم وأنماط حياتهم وأفكارهم. النوايا. تُعد هذه البيانات التي يعلنها المستهلك، والتي لا تتضمن أي طرف، الميزة التنافسية النهائية للعلامات التجارية وتحقق عائدًا ملموسًا على الاستثمار عبر كل مرحلة من مراحل دورة حياة العميل. عملاء Jebbit، بما في ذلك: L'Oréal، وPepsiCo، وHaleon، وNFL، وShiseido Group، وLive Nation، وASICS، وNBA، وJCPenney، وFree People، وMonster Worldwide، والمزيد يستخدمون منصة برمجيات Jebbit لإنشاء تجارب استهلاكية أفضل تدفع الصناعة. - المشاركة الرائدة، وجمع كمية كبيرة من بيانات الأطراف الصفرية، واكتساب عملاء محتملين أثرياء، وجذب المزيد من التحويلات عبر الإنترنت، وزيادة الولاء والقيمة الدائمة.
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