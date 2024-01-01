Superwise

Superwise

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الموقع الإلكتروني: superwise.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Superwise على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مع اعتماد المزيد من الشركات على نماذج الذكاء الاصطناعي لتعزيز تأثيرها ونتائجها النهائية، تتزايد الحاجة إلى إدارة ومراقبة وتحسين سلوك الحياة الواقعية لهذه النماذج. Superwise.ai هي الشركة التي تراقب وتتأكد من صحة نماذج الذكاء الاصطناعي في الإنتاج. تستخدم Superwise.ai بالفعل من قبل مؤسسات رفيعة المستوى، وهي تراقب ملايين التنبؤات يوميًا للقضاء على المخاطر الناجمة عن طبيعة الصندوق الأسود لهذه النماذج: القرارات السيئة، والتحيز غير المرغوب فيه، ومشكلات الامتثال. يعمل حل ضمان الذكاء الاصطناعي الخاص بهم كمصدر وحيد للحقيقة لجميع أصحاب المصلحة، ويمكّن فرق علم البيانات والتشغيل من الحصول على الرؤى الصحيحة لتوسيع نطاق استخدامهم للذكاء الاصطناعي من خلال أن يصبحوا أكثر استقلالية ومرونة واكتساب الثقة في عمليات نماذجهم. تتضمن حالات الاستخدام المطبقة توقعات القيمة الدائمة للعميل (CLV)، واكتشاف الاحتيال، وتسجيل العملاء المحتملين، والاكتتاب، ومخاطر الائتمان، والمزيد. نظرًا لتميزها بتقنيتها ونهجها المبتكرين، فقد اختارت شركة Gartner مؤخرًا شركة Superwise كأفضل بائع لعام 2020 في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي للمؤسسات.
الفئات:
Business
MLOps Platforms

الموقع الإلكتروني: superwise.ai

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