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SimScale

SimScale

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الموقع الإلكتروني: simscale.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SimScale على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

SimScale هو برنامج محاكاة CAE سحابي كامل يساعدك على إجراء عمليات محاكاة CFD وFEA والمحاكاة الحرارية لنماذج CAD في السحابة.

الموقع الإلكتروني: simscale.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SimScale. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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