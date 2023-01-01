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ShootQ

ShootQ

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الموقع الإلكتروني: shootq.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ShootQ على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ShootQ هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) قائم على السحابة للأشخاص المبدعين بما في ذلك المصورين المحترفين ومصوري الفيديو ومحترفي صناعة حفلات الزفاف والعديد من الأنواع الإبداعية الأخرى. تتيح لك هذه المنصة إدارة جهات الاتصال وجميع وظائفك وإرسال المقترحات والعقود وتتبع التقويم الخاص بك والمزيد.

الموقع الإلكتروني: shootq.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ShootQ. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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