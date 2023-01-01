يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ShootQ على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

ShootQ هو نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) قائم على السحابة للأشخاص المبدعين بما في ذلك المصورين المحترفين ومصوري الفيديو ومحترفي صناعة حفلات الزفاف والعديد من الأنواع الإبداعية الأخرى. تتيح لك هذه المنصة إدارة جهات الاتصال وجميع وظائفك وإرسال المقترحات والعقود وتتبع التقويم الخاص بك والمزيد.

الموقع الإلكتروني: shootq.com

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