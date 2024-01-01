تعد مجلة Communication Arts (CommArts)، التي أسسها ريتشارد كوين وروبرت بلانشارد عام 1959، منشورًا رائدًا في صناعة الاتصالات المرئية، حيث توفر الإلهام والمعلومات لمصممي الجرافيك ومديري الفنون والمصورين وغيرهم. وتشتهر المجلة بمجلاتها السنوية المحترمة في مختلف التخصصات الإبداعية والملفات الشخصية المتعمقة عن كبار المتخصصين في هذا المجال. تقوم شركة CommArts أيضًا بتشغيل Creative Hotlist، وهي عبارة عن منصة للموارد المهنية للمحترفين المبدعين. يؤكد المنشور على المعايير المهنية العالية ولديه أساس مخصص لزيادة التنوع في الاتصالات المرئية.

الموقع الإلكتروني: commarts.com

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