redirection.io هي أداة رائدة في إعادة التوجيه وتحسين محركات البحث. عند تثبيته على موقع ويب، يسمح redirection.io لمديري التسويق أو تحسين محركات البحث (SEO) بتحليل مشكلات حركة المرور وتكوين قواعد إعادة التوجيه لإصلاح أخطاء HTTP. يمكن أن يساعد أيضًا في إصلاح علامات HTML الوصفية (العنوان، الوصف، علامات opengraph، وما إلى ذلك) ويثبت أنه لا يهزم في ضمان تشغيل موقع الويب بشكل فعال. إذا لم تكن متأكدًا من عدد المرات التي يحصل فيها المستخدمون على خطأ 404، أو لم يكن لديك طريقة سهلة لإصلاحها، فمن المحتمل أن يكون redirection.io حلاً جيدًا بالنسبة لك!

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الموقع الإلكتروني: redirection.io

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