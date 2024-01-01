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redirection.io

redirection.io

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: redirection.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من redirection.io على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

redirection.io هي أداة رائدة في إعادة التوجيه وتحسين محركات البحث. عند تثبيته على موقع ويب، يسمح redirection.io لمديري التسويق أو تحسين محركات البحث (SEO) بتحليل مشكلات حركة المرور وتكوين قواعد إعادة التوجيه لإصلاح أخطاء HTTP. يمكن أن يساعد أيضًا في إصلاح علامات HTML الوصفية (العنوان، الوصف، علامات opengraph، وما إلى ذلك) ويثبت أنه لا يهزم في ضمان تشغيل موقع الويب بشكل فعال. إذا لم تكن متأكدًا من عدد المرات التي يحصل فيها المستخدمون على خطأ 404، أو لم يكن لديك طريقة سهلة لإصلاحها، فمن المحتمل أن يكون redirection.io حلاً جيدًا بالنسبة لك!

الفئات:

Productivity
برامج التسويق الأخرى

الموقع الإلكتروني: redirection.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ redirection.io. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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