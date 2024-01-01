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RealSoft هو برنامج تداول من الدرجة الأولى لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) في دولة الإمارات العربية المتحدة يتمتع بأكثر من 19 عامًا من التاريخ والتنوع، ويقوم بتنفيذ أكثر من 4000 مشروع في الشرق الأوسط. برنامج ERP عبارة عن تطبيق ERP ممكّن لضريبة القيمة المضافة ومدعوم بالذكاء الاصطناعي ورقمي بالكامل ومصمم بشكل مثالي للصناعة التجارية (الأحذية والخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد والملابس ومواد البناء والسيارات وقطع الغيار والمنسوجات وتجارة الجملة والتجزئة وما إلى ذلك). .).

الموقع الإلكتروني: realsoft.ae

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