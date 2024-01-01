Realsoft

Realsoft

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الموقع الإلكتروني: realsoft.ae

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Realsoft على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

RealSoft هو برنامج تداول من الدرجة الأولى لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) في دولة الإمارات العربية المتحدة يتمتع بأكثر من 19 عامًا من التاريخ والتنوع، ويقوم بتنفيذ أكثر من 4000 مشروع في الشرق الأوسط. برنامج ERP عبارة عن تطبيق ERP ممكّن لضريبة القيمة المضافة ومدعوم بالذكاء الاصطناعي ورقمي بالكامل ومصمم بشكل مثالي للصناعة التجارية (الأحذية والخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد والملابس ومواد البناء والسيارات وقطع الغيار والمنسوجات وتجارة الجملة والتجزئة وما إلى ذلك). .).
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: realsoft.ae

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Realsoft. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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NetSuite

NetSuite

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QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

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Deskera

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ECOUNT ERP

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