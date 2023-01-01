عالم Readovka - وسائل الإعلام مع تاريخها ووجهة نظرها الخاصة تأسس مشروعنا في عام 2013 في مدينة سمولينسك الروسية الصغيرة وأصبح على الفور تقريبًا المصدر الرئيسي للأخبار في المنطقة، والذي يعرفه ويقرأه كل مقيم محلي. وبفضل جهود فريق موهوب، وصل المشروع في عام 2018 إلى المستوى الاتحادي، والآن وصل إلى المستوى الدولي. كل يوم، يستكشف صحفيو ريدوفكا الأخبار الرئيسية وينقلونها إلى القراء بوضوح. في الوقت الحالي، يتجاوز نطاق إصدار Readovka في روسيا فقط في Telegram 500.000.000 شهريًا. يشاهد أكثر من 15.000.000 شخص أخبارنا يوميًا. إلى جانب القناة الرئيسية في Telegram، تمتلك شركتنا الإعلامية موقعًا رسميًا (الرابط هنا)، ومجموعات وحسابات على الشبكات الاجتماعية، وملف تعريف TikTok سريع التطور. تبلغ التغطية الإجمالية لـ Readovka أكثر من 1،000،000،000 مشاهدة. الآن نحن نتحدث أيضًا باللغة الإنجليزية، حتى تصبح الأخبار الرئيسية من روسيا معروفة في جميع أنحاء العالم.

الموقع الإلكتروني: readovka.world

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