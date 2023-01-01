RT هي أول قناة إخبارية روسية ناطقة باللغة الإنجليزية تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وتنقل وجهة النظر الروسية إلى الأخبار العالمية.

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