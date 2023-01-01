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جلف نيوز هي صحيفة يومية باللغة الإنجليزية تصدر من دبي، الإمارات العربية المتحدة. تم إطلاقه لأول مرة في عام 1978، ويتم توزيعه حاليًا في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضًا في دول الخليج الأخرى. تم إطلاق نسخته الإلكترونية في عام 1996.

الموقع الإلكتروني: gulfnews.com

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