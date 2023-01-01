WebCatalog
WORLD Watch News

WORLD Watch News

worldwatch.news

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من WORLD Watch News على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الأخبار اليومية التي ينتجها الصحفيون المسيحيون يمكنك الوصول إلى القصص الجذابة والعناوين ذات الصلة والتفسيرات الواضحة.

الموقع الإلكتروني: worldwatch.news

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ WORLD Watch News. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Sky News

Sky News

news.sky.com

Yahoo News

Yahoo News

yahoo.com

baha news

baha news

baha.com

The Daily Telegraph

The Daily Telegraph

dailytelegraph.com.au

Queen City News

Queen City News

qcnews.com

INQUIRER.net

INQUIRER.net

inquirer.net

Herald Sun

Herald Sun

heraldsun.com.au

Independent.ie

Independent.ie

independent.ie

CBS News

CBS News

cbsnews.com

Medical News Today

Medical News Today

medicalnewstoday.com

The Buffalo News

The Buffalo News

buffalonews.com

Focus Taiwan

Focus Taiwan

focustaiwan.tw

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية