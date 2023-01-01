أخبار يومية من تايوان وعنها، وعناوين الصحف المحلية، وصور اليوم.

الموقع الإلكتروني: focustaiwan.tw

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Focus Taiwan. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.