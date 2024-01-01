Other Perspectives IO

لقد أنشأنا المنتج لدعم حاجتنا للعثور على محتوى سريع الانتشار من منافسينا. من خلال قياس وتحليل سلوك منافسينا على وسائل التواصل الاجتماعي، نجحنا في العثور على الوصفة اللازمة للانتشار بسرعة والنمو بسرعة على Facebook وInstagram. باستخدام أداتنا، تمكنا من زيادة تواجد صفحتنا الرئيسية على وسائل التواصل الاجتماعي من 4 ملايين متابع إلى 11 مليون متابع في أقل من عام واحد دون استثمار أي أموال في الإعلانات. أيضًا، على مر السنين، ساعدنا الصحفيين والمتحدثين التحفيزيين على إنشاء قصص سريعة الانتشار لقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

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