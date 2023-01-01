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Read the Docs

Read the Docs

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الموقع الإلكتروني: readthedocs.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Read the Docs على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعمل ميزة قراءة المستندات على تبسيط الوثائق الفنية من خلال أتمتة عملية البناء وإصدار الإصدارات والاستضافة لك. أنشئ وثائق محدثة للويب والطباعة والاستخدام دون اتصال بالإنترنت في كل عملية دفع للتحكم في الإصدار تلقائيًا.

الموقع الإلكتروني: readthedocs.org

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