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Рамблер/Гороскопы

Рамблер/Гороскопы

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: horoscopes.rambler.ru

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Рамблер/Гороскопы على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ابراج اليوم، غدا، الأسبوع، الشهر، السنة لجميع علامات زودياك. تنبؤات فلكية مجانية دقيقة

الموقع الإلكتروني: horoscopes.rambler.ru

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Рамблер/Гороскопы. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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