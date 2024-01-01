يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Okko على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Okko هي سينما عبر الإنترنت حيث يمكنك مشاهدة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والرسوم المتحركة والمحاضرات والحفلات الموسيقية والعروض والقنوات التلفزيونية. تظهر عناصر جديدة كل أسبوع. للأطفال هناك ملف تعريف خاص مع المرشحات حسب العمر. للجماهير - "Okko Sports" مع بث مباريات كرة القدم وبطولات الرياضة الإلكترونية ومعارك الفنون القتالية المختلطة.

الموقع الإلكتروني: okko.tv

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