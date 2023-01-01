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PushSend

PushSend

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: pushsend.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PushSend على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

PushSend’s all-in-one solution enables you to create beautiful email campaigns, build engaging marketing pages and easily create and sell tickets to your upcoming events.

الموقع الإلكتروني: pushsend.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PushSend. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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