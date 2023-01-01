WebCatalog

Audience Republic

Audience Republic

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: audiencerepublic.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Audience Republic على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Audience Republic is a SaaS platform designed to help event organisers sell more tickets by maximising word-of-mouth promotion, building audiences & unlocking customer insights. Get all of your customer data in one place including your ticket sales, email subscribers & registrations from Audience Republic campaigns. Create campaigns that reward fans who share, refer friends & follow you. Send targeted messages via SMS, Email & Facebook Messenger.

الفئات:

Entertainment
Event Marketing Software

الموقع الإلكتروني: audiencerepublic.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Audience Republic. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Odoo

Odoo

odoo.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Whova

Whova

whova.com

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

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