Precoro هو حل قائم على السحابة لتحسين عملية الشراء. لا مزيد من الإجراءات اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً وأخطاء العوامل البشرية. العمليات الآلية وعمليات الشراء المركزية فقط. - الموافقة على المستندات بشكل أسرع 2.5 مرة من أي جهاز باستخدام البريد الإلكتروني أو إشعارات Slack. قم بتبسيط سير عمل الموافقة عن طريق إضافة العديد من الخطوات التي تحتاجها وتعيين أدوار محددة للزملاء. - وفر ما يصل إلى 19% من ميزانية الشراء الخاصة بك. تتبع الخصومات ولا تنفق أبدًا أكثر مما هو مخطط له. زيادة شفافية التدفق النقدي من خلال مراقبة نفقات الشركة (بما في ذلك المبالغ المستردة). احصل على تحليلات واضحة وتقارير ثاقبة لتخطيط استراتيجية الشراء الخاصة بك بشكل أكثر تفكيرًا. - تقليل إدخال البيانات يدوياً. قم بإنشاء أوامر الشراء والموافقة عليها وتتبعها ببضع نقرات فقط أو قم بنقل طلباتك من Amazon Business عبر Punch-in. إدارة الموردين وكتالوجات العناصر والمخزون والمزيد ضمن نظام أساسي واحد. - قم بتوصيل Precoro مع ERP الخاص بك وأدوات العمل الأخرى باستخدام عمليات التكامل الجاهزة (NetSuite، وQuickBooks Online، وXero) أو واجهة برمجة التطبيقات المجانية. انسَ أمر الدفعات المكررة ومطابقة المستندات يدويًا. - حافظ على أمان جميع بياناتك باستخدام تسجيل الدخول الموحد (SSO) والمصادقة الثنائية الموثوقة. تتيح لك واجهة Precoro سهلة الاستخدام نسيان عملية الإعداد المعقدة والتدريب طويل الأمد. ستحصل على الاستشارة والدعم من CSM الخاص بك في أي وقت تحتاج إليه. يمنحك Precoro إمكانية الوصول إلى جميع الميزات والتحديثات بانتظام. مع خالص التقدير، فريق Precoro

الموقع الإلكتروني: precoro.com

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