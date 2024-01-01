Precoro

Precoro

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: precoro.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Precoro على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Precoro هو حل قائم على السحابة لتحسين عملية الشراء. لا مزيد من الإجراءات اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلاً وأخطاء العوامل البشرية. العمليات الآلية وعمليات الشراء المركزية فقط. - الموافقة على المستندات بشكل أسرع 2.5 مرة من أي جهاز باستخدام البريد الإلكتروني أو إشعارات Slack. قم بتبسيط سير عمل الموافقة عن طريق إضافة العديد من الخطوات التي تحتاجها وتعيين أدوار محددة للزملاء. - وفر ما يصل إلى 19% من ميزانية الشراء الخاصة بك. تتبع الخصومات ولا تنفق أبدًا أكثر مما هو مخطط له. زيادة شفافية التدفق النقدي من خلال مراقبة نفقات الشركة (بما في ذلك المبالغ المستردة). احصل على تحليلات واضحة وتقارير ثاقبة لتخطيط استراتيجية الشراء الخاصة بك بشكل أكثر تفكيرًا. - تقليل إدخال البيانات يدوياً. قم بإنشاء أوامر الشراء والموافقة عليها وتتبعها ببضع نقرات فقط أو قم بنقل طلباتك من Amazon Business عبر Punch-in. إدارة الموردين وكتالوجات العناصر والمخزون والمزيد ضمن نظام أساسي واحد. - قم بتوصيل Precoro مع ERP الخاص بك وأدوات العمل الأخرى باستخدام عمليات التكامل الجاهزة (NetSuite، وQuickBooks Online، وXero) أو واجهة برمجة التطبيقات المجانية. انسَ أمر الدفعات المكررة ومطابقة المستندات يدويًا. - حافظ على أمان جميع بياناتك باستخدام تسجيل الدخول الموحد (SSO) والمصادقة الثنائية الموثوقة. تتيح لك واجهة Precoro سهلة الاستخدام نسيان عملية الإعداد المعقدة والتدريب طويل الأمد. ستحصل على الاستشارة والدعم من CSM الخاص بك في أي وقت تحتاج إليه. يمنحك Precoro إمكانية الوصول إلى جميع الميزات والتحديثات بانتظام. مع خالص التقدير، فريق Precoro
الفئات:
Productivity
برامج إدارة النفقات

الموقع الإلكتروني: precoro.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Precoro. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Workday

Workday

workday.com

Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Qonto

Qonto

qonto.com

قد يعجبك أيضًا

Vroozi

Vroozi

vroozi.com

myCigna

myCigna

my.cigna.com

Acquirell

Acquirell

acquirell.com

Teampay

Teampay

teampay.co

Procurify

Procurify

procurify.com

Fraxion

Fraxion

fraxion.biz

Tipalti

Tipalti

tipalti.com

Factor

Factor

factor.io

Pleo

Pleo

pleo.io

Proqura

Proqura

proqura.com

Anvyl

Anvyl

anvyl.com

TalentHR

TalentHR

talenthr.io

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية