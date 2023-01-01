WebCatalog
Pika

Pika

trypika.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pika على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يتيح لك Pika تحويل قاعدة معارفك إلى chatbot.

الموقع الإلكتروني: trypika.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pika. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Spaceli

Spaceli

app.spaceli.io

Wonderchat.io

Wonderchat.io

app.wonderchat.io

ProcedureFlow

ProcedureFlow

app.procedureflow.com

TextExpander

TextExpander

auth.textexpander.com

Twissy

Twissy

my.twissy.io

Wannadocs

Wannadocs

app.wannadocs.com

Support Hero

Support Hero

signin.supporthero.io

Crisp

Crisp

app.crisp.chat

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

Screenjar

Screenjar

app.screenjar.com

Tettra

Tettra

app.tettra.co

Logseq

Logseq

logseq.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية