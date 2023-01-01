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TextExpander

TextExpander

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الموقع الإلكتروني: textexpander.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TextExpander على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

TextExpander هو قاعدة معارف الوصول الفوري الخاصة بك للاتصالات الصادرة. شارك النصوص والصور من قاعدة المعرفة الخاصة بك في أي مكان يمكنك الكتابة فيه.

الموقع الإلكتروني: textexpander.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TextExpander. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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