يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Nira على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Nira هو نظام للتحكم في الوصول في الوقت الفعلي يحمي مستندات الشركة من الوصول غير المصرح به.

الموقع الإلكتروني: nira.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Nira. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.