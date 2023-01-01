قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Flat gives your team a simple home base and protects everyone's ability to focus on their real work.

الموقع الإلكتروني: flat.app

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