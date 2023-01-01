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Flat

Flat

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: flat.app

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Flat على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Flat gives your team a simple home base and protects everyone's ability to focus on their real work.

الموقع الإلكتروني: flat.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Flat. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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