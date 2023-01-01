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Nuvi Enterprise

Nuvi Enterprise

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الموقع الإلكتروني: nuvi.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Nuvi Enterprise على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تمنحك NUVI القدرة على الاستماع والتحليل والتخطيط والإنشاء والنشر في الوقت الفعلي حتى تتمكن من تحقيق أقصى قدر من تجربة العملاء.

الموقع الإلكتروني: nuvi.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Nuvi Enterprise. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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