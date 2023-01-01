يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Nuvi Enterprise على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

تمنحك NUVI القدرة على الاستماع والتحليل والتخطيط والإنشاء والنشر في الوقت الفعلي حتى تتمكن من تحقيق أقصى قدر من تجربة العملاء.

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