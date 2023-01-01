My Dental Clinic

نريد مساعدتك في إدارة معلومات المريض الخاصة بك. بدلاً من استخدام بطاقات الفهرسة، قمنا بإنشاء تطبيق يمكنك استخدامه على أجهزة مختلفة.

الموقع الإلكتروني: dentalclinicapp.com

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